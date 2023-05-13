Появился новый портрет короля Чарльза III с принцами Уильямом и Джорджем

Фотография представляет будущее монархии на многие десятилетия вперед.

Новый портрет был сделан в тронном зале Букингемского дворца через несколько часов после коронации Чарльза III в Вестминстерском аббатстве в прошлую субботу. Фотография 74-летнего короля в окружении его сына, 40-летнего принца Уильяма и его внука, 9-летнего принца Джорджа подчеркивает линию преемственности королевской семьи. Об этом пишет Daily Mail.

Во время церемонии Уильям дал присягу на верность своему отцу, а Джордж, третий в очереди на престол, играл ключевую роль пажа почета короля.

На снимке Его Величество сидит в Тронном зале в полных регалиях, включая мантию сословия и корону Императорского государства, и держит Державу Государя и Скипетр с Крестом. Он сидит на одном из пары тронных кресел 1902 года, которые были изготовлены для принца и принцессы Уэльских на коронации короля Эдуарда VII.

Его сын и наследник принц Уэльский одет в парадную форму валлийской гвардии и мантию Ордена Подвязки.

Принц Джордж, второй в очереди на престол, носил форму почетного пажа и выглядел заметно расслабленным, учитывая его застенчивость перед камерами.

Король Чарльз III с принцем Уильямом и принцем Джорджем Фото: Instagram @theroyalfamily

На второй фотографии изображены король и королева Камилла с почетными пажами и присутствующими дамами. Камилла носит корону королевы Марии, платье от Брюса Олдфилда и одеяние поместья.

Король Чарльз и королева Камилла с пажами Почета и дамами

Фотографом был Хьюго Бернард, который сделал знаменитые свадебные фотографии тогдашнего принца Уэльского и Камиллы Паркер Боулз в Виндзорском замке (2005 год), а в 2011-м был автором официальных свадебных фотографий принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Букингемском дворце.

Ранее Фокус писал, что по окончании коронации и торжественных мероприятий по этому случаю Букингемский дворец представил первый официальный портрет короля Чарльза III, а также совместный портрет нового монарха и его супруги, королевы Камиллы.