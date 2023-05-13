Сердючка станцевала под песню TVORCHI за кулисами Евровидения-2023 (видео)

Андрей Данилко в сценическом образе Верки Сердючки привлек к себе внимание черной футболкой с надписью большими буквами "F*ck the war" (К черту войну).

Верка Сердючка (сценический образ Андрея Данилко) за кулисами конкурса Евровидение-2023 пообщалась и потанцевала с украинской группой TVORCHI, которая представляет на песенном конкурсе нашу страну. Соответсвующее видео группа разместила на своей официальной странице в Инстаграме в субботу, 13 мая.

Верка Сердючка появилась за кулисами сцены Евровидения в своем узнаваемом сценическом костюме с серебренной пятиконечной звездой на голове. На ногах у нее были белые колготы и серебреные балетки. Также на Сердючке были затемненные очки.

Вместе с Данилко в сценическом образе появилась и "мама" Сердючки, которую играет Инна Белоконь. К слову, на артистах были надеты футболки, на которых белой краской была написана надпись "F*ck the war" (К черту войну).

Сердючка и ее мама начали зажигательно танцевать под песню, которую пел фронтмен группы TVORCHI. Вместо микрофона он использовал "дуделку", с которой часто приходят на матчи футбольные фанаты. В конце импровизированного выступления Сердючка отобрала у музыканта "микрофон" и подудела в него сама.

Опубликованное в Инстаграме видео с группой TVORCHI и Сердючкой было подписано так: "Давайте откровенно, все мы понимаем, кто главная звезда "Евровидения".

Напомним, 13 мая СМИ писали о том, почему выступления украинок "порвали" Евровидение-2023. Выступления в первом полуфинале "Евровидения" украинских певиц – Alyosha, Юлии Саниной и Марии Яремчук — произвели триумф.

А 9 мая Верка Сердючка прибыла в Ливерпуль на финал Евровидения-2023. Соответствующие фотографии, на которых артист Андрей Данилко позирует со сценической "мамой" Инной Белоконь, исполнитель опубликовал в своем Instagram-аккаунте.