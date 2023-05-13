На финале "Евровидения 2023" Юлия Санина появилась в роскошном наряде от украинского бренда

Солистка The Hardkiss вышла на сцену в блестящем ярко-желтом платье с оригинальными деталями.

В Ливерпуле продолжается гранд-финал "Евровидения 2023" и украинские зрители с интересом ожидали, какой наряд выберет Юлия Санина, которая ведет шоу вместе с британскими коллегами Ханной Веддингхэм, Алишей Диксон и Грэмом Нортоном, который присоединился к ним в финале.

Солистка The Hardkiss выбрала для финала "Евровидения 2023" роскошное желтое платье от украинского бренда The Coat.

Юлия Санина в образе для финала "Евровидения 2023"

Алиша Диксон появилась в синем платье, так что на сцене снова оказались цвета украинского флага.

Ранее Юлия Санина выходила на сцену в синем блестящем комбинезоне в стиле Дэвида Боуи.

Трансляция "Евровидения 2023"

Напомним, на открытии выступили приглашенные артисты из Украины: победители прошлых конкурсов и известные участники. Среди них была Верка Сердючка, чей номер до сих пор остается одним из самых популярных в истории Евровидения.

Юлия Санина и Алиша Диксон Фото: Скриншот

А победители прошлого года, группа Kalush Orchestra показала клип, снятый в Киеве и в Великобритании. Для него снялась принцесса Уэльская, которая исполнила небольшую партию на рояле в Виндзорском замке.