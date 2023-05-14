Швеция победила на "Евровидении-2023": итоги голосования (фото, видео)

На втором месте оказался представитель Финляндии Käärijä, а Украина вошла в десятку.

В финале международного песенного конкурса "Евровидение 2023", который проходил 13 мая в британском Ливерпуле. Победила участница от Швеции Лорин, которая исполнила песню Tattoo. Украинский дуэт TVORCHI оказался на шестом месте.

Для Лорин – это вторая победа. Первый раз она победила с хитом "Эйфория" в 2012 году.

Выступление Лорин на "Евровидении 2023"

Она изначально была фавориткой и букмекеры прогнозировали ей победу. Таким образом за участницу от Швеции по 12 баллов отдало профессиональное жюри 13 стран.

Это Великобритания, Израиль, Испания, Дания, Кипр, Эстония, Германия, Финляндия, Ирландия, Молдова, Мальта, Нидерланды и Украина.

После профессионального голосования, когда огласили результаты зрительского голосования, Швеция опустилась на второе место и на первое вырвался другой фаворит – представитель Финляндии.

Но победа все-таки досталась Лорин.

На втором месте оказался представитель Финляндии Käärijä, а на третьем месте – израильская певица Ноа Кирель (Noa Kirel).

Лорин во второй раз победила на Евровидении Фото: Скриншот

Украина вошла в десятку лидеров, оказавшись на шестом месте.

Напомним, ранее Фокус писал о Лорин, которая навсегда вошла в историю, дважды победив на конкурсе "Евровидение".