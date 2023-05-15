Близкая подруга Меган Маркл рассказала, как поссорилась с герцогиней

Звезда реалити-шоу Милли Макинтош призналась, что хоть они с Меган Маркл тесно общались, сейчас их дружба закончилась.

Милли Макинтош, бывшая подруга Меган Маркл рассказала, как закончилась их дружба с герцогиней. Случилось это после того, как отношения актрисы с принцем Гарри стали достоянием общественности, и она оборвала все связи с Милли. Об этом пишет US magazine.

Звезда реалити-шоу Милли Макинтош рассказала в последнем эпизоде своего подкаста Mumlemmas & More with Millie & Charlie, что ее дружба с Меган довольно быстро сошла на нет после того, как все узнали о ее отношениях с принцем Гарри.

По словам Милли, Меган просто пропала и они больше никогда не разговаривали.

Милли Макинтош с дочками

"Я знаю, каково это — находится под пристальным вниманием журналистов. Это может быть действительно ошеломляющим и неприятным, поэтому я написала ей сообщение и просто сказала: "Эй, надеюсь, ты в порядке. Думаю и беспокоюсь о тебе", — рассказала Милли, которая снималась в шоу "Сделано в Челси".

Но Меган ответила ей нехарактерным "резким сообщением". Рассказывая об этом, Милли попыталась оправдать бывшую подругу, предположив, что ей просто нужно было освоиться с новым статусом подружки британского принца.

"Может быть, ей нужно было остыть, она была зла, возможно, на нее оказывалось сильное давление. Поэтому я больше не писала ей сообщения. Но я ожидала, что мы останемся на связи. А этого не произошло", — рассказала Милли Макинтош. По ее словам они больше никогда не разговаривали и не переписывались.

Милли Макинтош

"Я никогда больше не писала ей сообщения, потому что мне казалось, что она как бы сказала мне отвалить в этом сообщении", — сказала она. Но при этом Милли отметила, что не держит на герцогиню Сассекскую зла, потому что вероятно она сама в тот момент оказалась для нее не лучшим кандидатом в близкие друзья.

"Что я могла предложить ей в тот момент? Она встретила своего принца. Я была на реалити-шоу, так что… я думаю, она сказала: "Меня нельзя ассоциировать с "Сделано в Челси". Я буду королевской особой", — предположила Милли.

Звезда "Сделано в Челси" и Меган встретились еще в 2015 году на открытии отеля в Стамбуле, когда вместе зашли в бар, чтобы выпить и разговорились. У них было много общего: разводы, любовь к путешествиям, их блоги.

По словам Милли, их нельзя было назвать очень близкими подругами, но они прекрасно проводили время вместе.

Милли Макинтош и Меган Маркл

"Я водила ее в свои любимые места, а так как она не знала много людей, то я дала ей все свои полезные контакты. Мы не были самыми лучшими друзьями, но когда она была в городе, она давала мне знать, и мы тусовались вместе", — рассказала Милли.

Напомним, Меган и Гарри в конечном итоге ушли со своих постов старших членов королевской семьи в 2020 году, прежде чем переехать из Лондона в Монтесито, штат Калифорния. С тех пор они отдалились от королевской семьи.

Принц Гарри приезжал на коронацию отца, но пробыл в Великобритании чуть больше суток, прежде чем улететь в США.