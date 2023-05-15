Новые знаменитые друзья. Принц Гарри и Меган Маркл встретились за обедом с Кэмерон Диас и Гвинет Пэлтроу

Вскоре после коронации герцоги Сассекские сходили в шикарный суши-бар, отмеченный звездой Мишлен в Монтесито и были там не одни.

Принц Гарри и Меган Маркл были замечены на выходе из отмеченного звездой Мишлен суши-ресторана в Монтесито вскоре после коронации короля Чарльза, на которой принц Гарри присутствовал, а Меган Маркл – нет. Сначала журналисты предположили, что пара отправилась на свидание. Но позже выяснилось, что они встречались там с другими знаменитостями. Об этом пишет Page Six.

К принцу Гарри, Меган Маркл и их телохранителю Дэйву Лэнгдауну присоединись актриса Кэмерон Диас и ее муж Бенджи Мэдден, гитарист группы Good Charlotte.

Меган Маркл и принц Гарри

Позже к ним присоединились Гвинет Пэлтроу и ее муж, телепродюсер Брэд Фэлчак, а также исполнительный директор Bumble Уитни Вулф Херд и ее муж, наследник техасских нефтяников Майкл Херд.

Это был первый раз, когда Гарри и Меган были замечены на публике с тех пор, как герцог Сассекский слетал в Лондон на коронацию своего отца, короля Чарльза III 6 мая.

Меган Маркл выглядела просто и очаровательно в мини-платье от Heidi Merrick за 381 фунт стерлингов. Она дополнила свой образ сумкой-мешком от Cesta Collective и парой классических сандалий Oran от Hermes.

О какой-либо дружбе между Сассексами и Кэмерон Диас ранее не было известно, пока не были опубликованы фотографии.

Кэмерон Диас на фото в черной шляпе

В 2011 году принцу Гарри приписывали роман с актрисой и утверждалось, что они встречались в эксклюзивном спортзале за 3500 фунтов стерлингов в год.

Но в своей книге мемуаров принц Гарри заявил, что никакого романа с Кэмерон Диас у него не было и они даже не встречались лично.

Что касается Гвинет Пэлтроу, опять же, ранее не было никаких указаний на то, что она дружит с Сассексами, хотя по слухам, Меган была вдохновлена ее брендом Goop, когда создавала свой блог о стиле жизни The Tig, который закрылся в 2017 году, когда ее отношения с Гарри были обнародованы. Впрочем, по слухам, Меган хочет снова запустить сайт и превратить его в бренд.

Напомним, принц Гарри, Меган Маркл и прочие знаменитости посетили ресторан Sushi Bar Montecito, который описан на его веб-сайте как: "Ресторан шеф-повара Филлипа Франкленда Ли, который предлагает причудливые меню из 17 блюд".

Меню обойдется в 165 долларов и гости должны внести залог в 25 долларов, чтобы подтвердить бронирование столика.

А тем временем, одна из бывших подруг Меган Маркл рассказала, как они перестали общаться. Это произошло, когда Меган начала встречаться с принцем Гарри и их отношения стали публичными. Милли Макинтош, звезда реалити-шоу "Сделано в Челси", призналась, что Меган была груба и просто оборвала с ней связь.