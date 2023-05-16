81-летняя телеведущая снялась в купальнике для Sports Illustrated (фото)

Стюарт стала самой возрастной знаменитостью, когда-либо снимавшейся для журнала.

Американская телеведущая и писательница Марта Стюарт в свои 81 показала, что даже в этом возрасте можно удивлять и покорять. Возрастная звезда снялась для обложки журнала Sports Illustrated. Таким образом она стала самой старой моделью, когда-либо появлявшейся на страницах этого издания.

По словам Стюарт, ей очень нравится фото, где она изображена в белом слитном купальнике с глубоким вырезом в паре со струящейся оранжевой накидкой.

"Я чувствую дрожь. Странно поехать на остров и переодеться в девять разных купальных костюмов за один день на глазах у всех этих людей, и это оказалось нормально. Когда я услышала, что буду на обложке Sports Illustrated Swimsuit, я подумала: "О, это очень хорошо, я буду самым старым человеком, которого я когда-либо видела на обложке Sports Illustrated. Я не особо думаю о возрасте, но я подумала, что это что-то историческое", – призналась Стюарт.

Телеведущая подчеркнула, что хотела сфотографироваться для обложки, чтобы доказать, что женщины могут выглядеть и чувствовать себя хорошо в любом возрасте.

Фотографии были сделаны Рувеном Афанадором в Доминиканской Республике на территории отеля Casa de Campo Resort & Villas. Стюарт примерила 10 различных купальников, включая красный купальник с глубоким вырезом на бретелях, коричневый цельный купальник и модный металлический черно-серебристый купальник на молнии.

Стюарт – одна из четырех знаменитостей, которые будут названы звездой обложки 2023 года.

Ранее Фокус писал, что актриса Меган Фокс, поп-певица Ким Петрас и модель Брукс Надер также появятся на обложке Sports Illustrated Swimsuit Issue.