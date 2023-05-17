Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли впервые за несколько месяцев появилась на публике

Звезда позировала на красной дорожке в платье от Мaison Novague.

39-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли в последнее время очень редко появляется на публике, однако звезда сериала "Великолепный век" не смогла пропустить открытие 76-го международного Каннского кинофестиваля. На ковровой дорожке она появилась в роскошном черном платье от Мaison Novague с драпированным лифом без бретелек и летящей черной многослойной юбкой в пол с удлиненным подолом.

Свой образ она дополнила массивными серьгами с камнем от Sеvignе, а длинные рыжие волосы оставила распущенными. Мерьем позировала фотографам и выглядела очень уверенной в себе.

Мерьем Узерли Фото: Getty

Поклонники звезды отмечают, что исполнительница роли Хюррем в последнее время прибавила в весе, однако сама актриса по этому поводу особо не волнуется и продолжает демонстрировать свои женственные формы, отдавая предпочтение платьям с глубоким декольте и открытыми плечами.

Мерьем прославилась на весь мир благодаря съемкам в турецком сериале "Великолепный век", где сыграла любовь всей жизни султана Сулеймана. В какой-то момент у нее случился нервный срыв, и знаменитость ушла из проекта, где ее заменили другой актрисой.

Ранее Фокус писал, в чем на ковровой дорожке в Каннах были замечены Джордж и Амаль Клуни.