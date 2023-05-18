Дженнифер Лопес заметили в Лос-Анджелесе с огромной татуировкой на плече

Лопес снимается в новом фильме своего мужа Бена Аффлека. Какая роль ей досталась, пока неизвестно.

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес приступила к съемкам в новом фильме "Неудержимые", режиссером которого является ее супруг Бен Аффлек, и была замечена в Лос-Анджелесе с большой татуировкой на правом плече, сообщает Daily Mail.

Тату в виде распятия Иисуса Христа очень похоже на настоящую татуировку креста на правой руке Аффлека, правда, у Лопес оно временное. Как и у Бена, у Дженнифер крест окружен ярко-красными цветами, а остальные элементы нарисованы черными чернилами.

Что касается образа, то актриса была одета в расклешенные синие джинсы и фиолетовый топ без рукавов. Свои волосы типичного медового оттенка она скрыла под объемным темным париком с длинными локонами.

Роль Дженнифер в настоящее время неизвестна, и дата выхода фильма еще не объявлена. Также пока неясно, появится ли в кадре Бен.

Если говорить о тату, то у Бена Аффлека шесть больших изображений. Совсем недавно Дженнифер сообщила, что она и супруг сделали одинаковые татуировки, чтобы показать их "приверженность" друг другу. У Бена есть пара перекрывающихся стрелок под подмышками с буквами J и B между ними, в то время как у Лопес слева нарисован знак бесконечности со стрелкой на нем и словами "Дженнифер" и "Бен".

На спине у Аффлека – огромный яркий сфинкс, который не нравится Джей Ло из-за его размеров и обилия цветов.

Ранее Фокус писал о том, что Лопес и Аффлек несколько раз поссорились на публике, что породило разговоры о проблемах в семье. Пара поженилась в августе прошлого года.