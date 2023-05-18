Елена Зеленская отметила день вышиванки в Южной Корее стильным образом

Первая леди появилась на встрече в белой вышиванке, украшенной традиционными мотивами и колье-гривне.

Елена Зеленская отметила День вышиванки в Сеуле. На встречу с украинской диаспорой первая леди Украины пришла в стильном образе, в котором сочетались современные и традиционные мотивы. Фото появились в официальном Facebook Елены Зеленской.

"Украинские вышиванки на улицах Сеула. Бережно привезенные из дома, специально переданные близкими, заказанные у местных мастеров, старинные, с историей и современные, которые свою историю только начинают", — написала первая леди, отметив, что хоть в Сеуле украинская диаспора невелика – более двух тысяч украинцев, но они являются "мощной движущей силой".

Фото: Instagram/Елена Зеленская

Елена Зеленская встретилась с украинской диаспорой Фото: Instagram/Елена Зеленская

Елена Зеленская отметила, что отмечать День вышиванки в южнокорейском Сеуле, настолько далеко от дома было необычно, но очень вдохновляюще.

Для встречи она выбрала оригинальную вышиванку от украинского бренда GUNIA Project. Белая сорочка, украшена белой вышивкой и особым стилем "витинанкой", когда часть ткани вырезается и обшивается, как кружево.

Образ первая леди дополнила поясом ручной работы от того же бренда, который отсылает к еще одному традиционному элементу украинской одежды – крайке.

Вышиванка Елены Зеленской украшена в традиционном украинском стиле Фото: Instagram/Елена Зеленская

А украшения от GUNIA Project, которые надела первая леди также имеют особое значение. Это современная интерпретация старинной гривны – украшения на шею, которое носили скифы и жители Киевской Руси.

Напомним, ранее Елена Зеленская открыла в Сеуле конференцию "Азиатское лидерство". И выбрала для официального мероприятия стильный образ от украинского бренда: закрытое зеленое платье с белыми манжетами.