Элегантность и безупречный стиль. 5 модных образов Елены Зеленской в Южной Корее

Сейчас первая леди Украины находится с первым официальным визитом в Южной Корее, где уже провела ряд важных встреч, открыла конференцию и отметила День вышиванки.

С начала весны Елена Зеленская посетила ряд стран в рамках официальных визитов. Она была среди приглашенных гостей на коронации короля Чарльза в Вестминстерском аббатстве, а сейчас пребывает в Южной Корее.

Первая леди уже провела ряд встреч, в том числе с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем и его супругой Ким Кон Хи. Также на открытии форума "Азиатское лидерство" она встретилась с бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

За время своего пребывания в Южной Корее Елена Зеленская сменила несколько нарядов, и все они были от украинских брендов.

Свой визит в Сеул Зеленская начала со встречи с президентом Южной Кореи и его супругой. Для этого важного момента она выбрала костюм от бренда A.M.G. Укороченный жакет отличал интересный крой в стиле кимоно. Образ первая леди дополнила сережками Guzema и винтажной золотой брошкой Yves Saint Laurent в виде снопа пшеницы.

Елена Зеленская с президентом Южной Кореи и его супругой Фото: Елена Зеленская/Telegram

Позже она появилась в темно-синем костюме с короткими рукавами от бренда The Coat. Украшений было немного, но блузу первая леди украсила брошью с символикой своего фонда Olena Zelenska Foundation.

Елена Зеленская в Сеуле Фото: Елена Зеленская/Telegram

На следующий день Елена Зеленская принимала участие в конференции "Азиатское лидерство", где произнесла речь, посвященную Украине и войне, которую она ведет с РФ.

После официальной части все приглашенные гости переместились на свежий воздух, где были накрыты столы для менее формального общения. На конференции Елена Зеленская была в темно-зеленом платье с белыми манжетами от the COAT by Katya Silchenko.

Фото: Офис президента

Елена Зеленская на конференции "Азиатское лидерство" Фото: Офис президента

На встрече с министром иностранных дел Республики Корея Паком Чином Елена Зеленская обсуждала потребность Украины в автомобилях для разминирования и защитном снаряжении для саперов.

На встрече она была в простом и стильном образе в украинском стиле: свободной белой блузе-вышиванке и черных брюках-палаццо, а также золотых украшениях от украинского бренда.

Фото: Офис президента

Елена Зеленская на конференции "Азиатское лидерство" Фото: Офис президента

А День вышиванки, который в Украине отмечается ежегодно в третий четверг мая, Елена Зеленская отметила с украинской диаспорой в Сеуле.

И для выхода в свет она выбрала оригинальную белую вышиванку от украинского бренда GUNIA Project. Подобной вышиванки на сайте бренда нет, так что не исключено, что она была сшита на заказ. Ее отличает особая вышивка – "витинанка", когда вырезы обшиваются как кружево. Образ Зеленская дополнила украшениями и поясом от того же бренда.

Елена Зеленская на встрече с украинской диаспорой в Сеуле Фото: Instagram/Елена Зеленская

К слову, колье первой леди было создано с историческими отсылками к прошлому Украины – это стилизованное ожерелье-гривна, которую носили в Киевской Руси.

Напомним, ранее Фокус писал об интересных фактах, связанных с вышиванками.