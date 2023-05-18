Кристиан Лубутен, автор самых желанных туфель в мире, открыл отель в Португалии

Бутик-отель находится в курортной деревне, а ночь в одном из 13 номеров обойдется в 500 долларов.

Кристиан Лубутен, чьи туфли с красной подошвой являются предметом вожделения модниц по всему миру, воплотил свою давнюю мечту в жизнь и открыл отель. Об этом пишет Daily Mail.

Очаровательный отель Vermelho расположен в самом сердце Мелидеса, небольшой прибрежной деревни в португальском регионе Алентежу.

Дизайнер заполнил отель "антиквариатом и предметами, которые он собирал долгие годы".

Кристиан Лубутен открыл отель в Португалии

Название "Vermelho" происходит от культового оттенка красного цвета, покрывающего подошву обуви дизайнера.

Кристиан Лубутен, который основал свой одноименный бренд в Париже в 1992 году, говорит: "Я понял, что многие люди мечтают спроектировать или владеть отелем. Мне нравится воплощать свои мечты в реальность. Вот почему родился "Вермелью".

Всего в отеле Лубутена 13 номеров, ночь обойдет в 500 долларов. По словам дизайнера, он впервые посетил Мелидес десять лет назад и был очарован "мечтательной атмосферой соснового леса у деревни и уникальной красотой солнечного света в лагуне".

Он купил и восстановил рыбацкую хижину в деревне и с тех пор возвращался туда каждый июнь, чтобы создать свою коллекцию зимней обуви.

Кристиан Лубутен открыл отель в Португалии

Лубутен пошутил, что теперь, когда у него есть собственный отель, он может, наконец, опустошить свое хранилище, забитое антиквариатом и предметами искусства.

При строительстве Vermelho он заручился помощью архитектора Мадалены Кайадо, с которой он сотрудничал в проекте своего дома в Лиссабоне, который находится немногим более чем в часе езды к северу от Мелидеса.

А греческий художник Константин Каканиас украсил стены люкса на втором этаже отеля.

Барная стойка в ресторане отеля покрыта сусальным золотом, а стены украшены знаменитой португальской плиткой.

Рестораном отеля управляет шеф-повар Давид Абреу, который специализируется на традиционных португальских блюдах вроде рагу из дикого кабана.

Напомним, ранее на продажу выставили остров, которым вдохновлялась Агата Кристи при написании своих романов.

На острове, куда можно добраться только во время отлива, есть отель, вертолетная площадка и коттедж, где творила знаменитая писательница.