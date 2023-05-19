Принцесса Анна вышла в свет в эффектной военной форме

Сестра короля Чарльза является патроном медсестер-добровольцев Йоманри, организации, которая была основана еще в 1901 году.

Королевская принцесса Анна приняла участие в параде добровольных медсестер первой помощи Йоманри. Сестра короля Чарльза является главнокомандующим исторического корпуса с 1981 года. Об этом пишет Daily Mail.

Сама независимая благотворительная организация "Скорая помощь медсестрам Йоманри" была основана еще в 1901 году, так, что 72-летняя принцесса Анна, чтобы отдать дань уважения ветеранам Национальной службы, надела форму исторического дизайна.

Члены этой организации принимали активное участие как в медицинском обслуживании, так и в разведывательной работе во время мировых войн. И до сих пор их услуги очень востребованы.

Принцесса Анна

На снимках, сделанных в среду, Королевская принцесса в полном военном облачении стоит на страже парада перед встречей с некоторыми из участников.

Сестры первой помощи Yeomanry дежурят круглосуточно и без выходных и развертывают многопрофильные группы быстрого реагирования для поддержки гражданских и военных властей во время кризиса.

Во время Второй мировой войны около 6000 человек служили в Управлении специальных операций и вспомогательной территориальной службе в качестве агентов, водителей, кодировщиков, связистов и вспомогательного персонала.

Принцесса Анна

Покойная королева также была членом этой организации и училась на водителя.

Королева Елизавета в юности Фото: The Royal Family

Анна посетила Национальный мемориальный дендрарий в Алревасе, Стаффордшир, чтобы почтить память бывших военнослужащих.

Напомним, принцесса Анна хоть и редко дает повод для новостей, но является важным членом королевской семьи, а также одним из немногих людей, кому король Чарльз полностью доверяет.

Так, на коронации принцессе доверили важную роль фактического телохранителя короля. Это дало ей повод надеть мундир и брюки, и избежать мук выбора торжественного наряда.

После принцесса Анна была единственной из королевской семьи, кто возвращался в Букингемский дворец верхом.

Позже она в элегантном наряде посетила королевское чаепитие в саду дворца, где также присутствовали принц Уильям и Кейт Миддлтон.