Канны 2023: Катрин Денев и Айрис Лоу в элегантных образах посетили ужин Saint Laurent

Креативный директор Saint Laurent Энтони Ваккарелло представил на Каннском кинофестивале короткометражку Педро Альмодовара.

На Каннском кинофестивале была представлена короткометражка "Странный образ жизни" Педро Альмодовара. Создана она была новым производственным подразделением бренда Saint Laurent Prods. А после премьеры состоялась вечеринка, которую посетили Айрис Лоу, Катрин Денев и прочие звезды. Об этом пишет Hollywood Reporter.

Главные роли в гей-вестерне исполнили Итан Хоук и Педро Паскаль. А креативный директор Энтони Ваккарелло работал дизайнером костюмов.

Итан Хоук, Педро Альмодовар и Энтони Ваккарелло

Так бренд Saint Laurent стал первым домом моды в истории, который целиком создал фильм, пусть и небольшой.

По сюжету, в Strange Way of Life показана история ковбоя Сильвы (Педро Паскаль), который едет на лошади через пустыню, чтобы навестить старого друга Джейка (Итан Хоук), который теперь работает деревенским шерифом. Они не виделись 25 лет после двухмесячного романа в Мексике.

На следующее утро после их встречи раскрываются скрытые мотивы.

Гости на вечеринке

По словам Вакарелло, он черпал вдохновение в мужских гардеробах с начала до середины 1900-х годов, и, как и ожидалось, все образы безупречно подобраны и добавляют повествованию эстетики.

Зеленая куртка Паскаля — точная копия той, которую носил Джеймс Стюарт в фильме Энтони Манна 1952 года "Излучина реки". А образы Хоука были вдохновлены костюмами Кирка Дугласа из классических фильмов 1950-х.

На красной дорожке гости премьеры также были одеты в наряды от Saint Laurent. А после они направились на ужин, устроенный Вакарелло для друзей и съемочной группы.

Катрин Денев и Энтони Ваккарелло

Его главной звездой стала Катрин Денев в изящном шоколадном платье, а также Айрис Лоу в прозрачном наряде. Также на вечеринке были Розэ из Blackpink, Су Джу Пак, Аня Рубик, Элоди Буше и многие другие.

К слову, ужин Saint Laurent не последний в череде модных вечеринок. Уже завтра пройдет вечеринка Prada, а 23 мая будет показана коллекция La Vacanza, созданная Дуа Липой и Донателлой Версаче.

Напомним, на премьере последнего фильма о "Индиане Джонсе" Харрисона Форда приветствовали овациями.