Дженнифер Лопес и Бен Аффлек замечены за поцелуями на шоппинге (фото)

Несмотря на слухи о ссорах, которые ходили вокруг пары последнее время, Джей Ло и Бен Аффлек выглядят счастливыми.

53-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес была замечена с мужем и детьми на шоппинге в Беверли-Хиллз. Звездных супругов сфотографировали, когда они нежно целовались. Об этом пишет Daily Mail.

Для семейной прогулки Джей Ло надела желто-коричневое полосатое платье с открытой спиной. Свой образ она дополнила коричневыми босоножками с ремешками на танкетке и сумкой на цепочке Yves Saint Laurent. Золотые серьги-кольца и солнцезащитные очки завершили ансамбль Лопес.

50-летний актер и режиссер Бен Аффлек выбрал повседневный комфортный образ. Он надел синие джинсы, белую футболку и кремовую рубашку на пуговицах. Обладатель "Оскара" дополнил ансамбль коричневыми кроссовками Nike и черными солнцезащитными очками.

Звездные супруги взяли с собой на шоппинг детей Джей Ло — 15-летних близнецов Макса и Эмме. На кадрах видно, что стоя на пешеходном переходе, Лопес и Аффлек прижались друг другу и нежно поцеловались.

Напомним, Бен Аффлек и Дженнифер Лопес устроили демонстрацию чувств на красной дорожке.

Ранее Фокус писал о том, что Лопес и Аффлек несколько раз поссорились на публике, что породило разговоры о проблемах в семье. Пара поженилась в августе прошлого года.