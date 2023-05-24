Принц Гарри отреагировал на слухи о "номере, куда он убегает от Меган Маркл"
Сообщалось, что сын короля Чарльза ІІІ сразу после преследования папарацци отправился в гостиницу сам.
Представитель принца Гарри ответил на слухи в Сети о том, что герцог Сассекский снимал номер в гостинице, чтобы провести время без Меган Маркл. Об этом пишет Page Six.
Сотрудник королевских супругов опровергает утверждение, что младший сын Чарльза ІІІ снимал частный номер в отеле. У принца Гарри нет гостиничного номера, который он якобы использует, чтобы убежать от жены Меган Маркл.
Представитель герцога Сассекского развенчал слухи, сказав: "Это неправда".
Источники ранее утверждали, что у 38-летнего Гарри есть частная комната в роскошной гостинице неподалеку от его дома в Монтесито, штат Калифорния, когда ему нужно провести время наедине.
Сообщалось, что сын британского короля сразу после преследования папарацци в Нью-Йорке уехал в частный номер, однако представитель супругов уже опроверг эту информацию.
Из-за погони герцоги Сассекские могли попасть в аварию. Впрочем, полиция города считает, что супруги могли уберечь себя от инцидента одним действием.
Напомним, принц Гарри и Меган Маркл отметили пятую годовщину своей свадьбы.
Также Фокус писал о новой неудаче герцога Сассекского в Великобритании.