Принц Гарри отреагировал на слухи о "номере, куда он убегает от Меган Маркл"

Сообщалось, что сын короля Чарльза ІІІ сразу после преследования папарацци отправился в гостиницу сам.

Представитель принца Гарри ответил на слухи в Сети о том, что герцог Сассекский снимал номер в гостинице, чтобы провести время без Меган Маркл. Об этом пишет Page Six.

Сотрудник королевских супругов опровергает утверждение, что младший сын Чарльза ІІІ снимал частный номер в отеле. У принца Гарри нет гостиничного номера, который он якобы использует, чтобы убежать от жены Меган Маркл.

Представитель герцога Сассекского развенчал слухи, сказав: "Это неправда".

Источники ранее утверждали, что у 38-летнего Гарри есть частная комната в роскошной гостинице неподалеку от его дома в Монтесито, штат Калифорния, когда ему нужно провести время наедине.

Принц Гарри Фото: Getty Images

Сообщалось, что сын британского короля сразу после преследования папарацци в Нью-Йорке уехал в частный номер, однако представитель супругов уже опроверг эту информацию.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty

Из-за погони герцоги Сассекские могли попасть в аварию. Впрочем, полиция города считает, что супруги могли уберечь себя от инцидента одним действием.

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл отметили пятую годовщину своей свадьбы.

Также Фокус писал о новой неудаче герцога Сассекского в Великобритании.