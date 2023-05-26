День, когда выясняется правда. Гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 мая 2023 года

Для некоторых знаков Зодиака сегодня раскроется правда, которую от них пытались скрыть, а кому-то звезды рекомендуют обратить внимание на свое здоровье.

Овен

Сегодня благоприятный день для решения конфликтов и примирения — сделайте первый шаг и вам ответят взаимностью. На работе проявите усердность и усидчивость.

Телец

Сегодня может всплыть неожиданная информация, которую от вас пытались скрыть. Особенно это может касаться рабочих вопросов. Будьте спокойны и мудры, проявите рассудительность.

Близнецы

Настройтесь на продуктивную пятницу, ведь рабочая неделя у вас будет завершаться активно. Благоприятный день для шоппинга или новой стрижки.

Рак

У вас может быть не самый простой период в финансовом плане, но совсем скоро все образуется, можно не предпринимать никакие срочные меры. Вечер проведите в компании друзей или родных.

Лев

У Львов удачный день для общения с окружающими. Есть большой шанс нового знакомства или установления связи с человеком, к которому давно не могли найти подход.

Дева

Сегодня звезды советуют заняться медитацией или духовными практиками — что-то, что поможет вам разобраться в себе. Вторая половина дня сулит вам неожиданные новости.

Весы

У Весов будет насыщенная и суетливая пятница, но не стоит забывать о паузах и расслаблении, чтобы сохранить свой психологический комфорт. В отношениях сегодня проявите мягкость и уступчивость.

Скорпион

Звезды рекомендуют не накручивать себя из-за мелочей и отпустить ситуацию, которая беспокоит. Уделите сегодня время своей второй половинке — устройте романтическое свидание или сюрприз.

Стрелец

Настройтесь на насыщенную и продуктивную пятницу, занимайтесь любимым делом и развивайте свои профессиональные навыки. Также звезды рекомендуют сегодня обратить внимание на свое здоровье.

Козерог

Сегодня звезды рекомендуют быть осторожнее с крупными покупками — есть риск импульсивных решений, о которых вы вскоре можете пожалеть. Вечер посвятите своей семье.

Водолей

Сегодня у Водолеев могут появиться возможности на работе, которые помогут им продвинуться в карьере. Однако не забывайте об отношениях, поскольку могут возникнуть неожиданные ситуации в личной жизни.

Рыбы

Сегодня звезды предрекают Рыбам успешную реализацию всего задуманного на день. Особенно это проявится в общении с людьми — вас услышат и пойдут на встречу.

Источник: https://www.youtube.com/channel/UCikoKKS26gLrwbYm6PyVbaQ