Лили-Роуз Депп была замечена за поцелуями с новой девушкой (видео)

Две недели назад Лили-Роуз Депп официально подтвердила отношения с певицей.

23-летняя американская актриса и модель Лили-Роуз Депп, которую критикуют из-за откровенных сцен с ее участием в новом сериале "Идол", была замечена в аэропорту Лос-Анджелеса. Юную знаменитость встречала с рейса ее девушка, американская певица Даниэль Бальбуэн, выступающая под псевдонимом 070 Shake. Об этом пишет Daily Mail.

Дочь Джонни Деппа обнимала свою возлюбленную, пока они целовались на парковке. Лили-Роуз надела белый укороченный топ без бюстгальтера и черные штаны. Свои светлые волосы она собрала в высокий хвост.

Депп только что вернулась в Соединенные Штаты после посещения Каннского кинофестиваля 2023, где состоялась премьера ее скандального мини-сериала "Идол". В Сети уже появилась первая реакция и рецензии на сериал НВО с The Weeknd та Лили-Роуз Депп в главных ролях. Критики заявили, что в первых сериях слишком много необоснованной наготы и "графических" сцен секса.

Напомним, две недели назад Лили-Роуз Депп подтвердила свои отношения с 070 Shake. Пара, которая встречается с середины января, впервые вызвала слухи о романе во время Парижской недели моды в этом году. Хотя в прошлом Лили-Роуз встречалась с известными людьми, она всегда старалась держать свою личную жизнь в тайне.

Ранее Фокус писал, что дочь Джонни Деппа высказалась о звездном отце.