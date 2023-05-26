Джефф Безос возобновил реконструкцию особняка в Беверли-Хиллз, купленного за $175 млн

В этом доме, купленном в 2020 году, миллиардер планирует жить после свадьбы с Лорен Санчес.

Пока новоиспеченные жених и невеста – Джефф Безос и Лорен Санчес – наслаждаются европейским круизом на своей новой суперъяхте за 500 миллионов долларов, в Беверли-Хиллз вовсю кипит работа над поместьем миллиардера, где пара собирается жить, пишет Daily Mail.

Безос возобновил строительство своего огромного поместья на берегу океана, который он купил почти за 175 миллионов долларов. Участок площадью 10 акров до 2020 года принадлежал президенту Warner Bros. Джеку Уорнеру.

Комплекс включает в себя главный трехэтажный дом, гостевой дом, тренажерный зал, беседку и дом для охраны.

В апреле стало известно, что расширение мегаособняка было приостановлено на неопределенный срок после того, как Безос не смог заполнить заявку на планирование нового "забора игровой площадки". Миллиардер хотел увеличить территорию за счет нового домика у бассейна, дамской комнаты и подпорных стен.

Первоначальная заявка была удовлетворена в 2021 году, но Безос подал новый запрос на добавление "забора игровой площадки с освещением" в январе этого года, однако получил отказ из-за неполного заполнения документов. В первоначальном заявлении требовалось добавить около 300 квадратных метров к особняку площадью 8534 метров квадратных.

Но, похоже, с этим разобрались, поскольку строительство уже возобновилось.

Этот особняк – лишь небольшая часть недвижимости Безоса. В 2020-м он купил за 10 миллионов долларов дом по соседству в Беверли-Хиллз. Также ему принадлежат четыре отдельные квартиры в здании в стиле ар-деко в Верхнем Вест-Сайде Манхэттена, а в 2016 году миллиардер потратил 23 миллиона долларов на особняк в Вашингтоне, округ Колумбия, через три года после того, как купил Washington Post.

Недвижимость, которая находится в престижном районе Калорама, раньше была Музеем текстиля и расположена в том же районе, где жили Обама, Джаред Кушнер и Иванка Трамп.

Ранее Фокус писал, что Безос сделал предложение своей возлюбленной и подарил ей кольцо с огромным бриллиантом.