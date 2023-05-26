Принц Уильям встретился с выжившими в пожаре 6 лет назад и членами семей погибших

Принц Уильям посетил футбольный стадион в поддержку сообщества перед годовщиной пожара в Гренфелл-Тауэр.

41-летний принц Уэльский посетил футбольный стадион "Куинз Парк Рейнджерс" в Лондоне, чтобы узнать больше о том, как футбольный клуб поддерживает общество после разрушительного пожара 14 июня 2017 года. Об этом пишет People.

Тогда в результате трагического пожара в 24-этажном многоквартирном доме Grenfell Tower в Западном Лондоне погибли 72 человека. По данным The New York Times, это был самый смертоносный пожар в жилых домах Великобритании со времен Второй мировой войны.

Футбольный стадион находится менее чем в полутора милях от того места, где когда-то стоял дом, и с тех пор благотворительное подразделение команды Queen Park Rangers в Community Trust оказывает поддержку пострадавшим.

Принц Уильям встретился с генеральным директором благотворительной организации и звездой футбола на пенсии Лесом Фердинандом, чтобы узнать, как фонд отреагировал сразу после пожара и продолжает на сегодняшний день оказывать поддержку.

Принц Уильям и Лес Фердинанд Фото: Getty Images

Принц Уэльский также провел время с общественными и молодежными работниками, финансируемыми Фондом, которые предлагают наставничество, поддержку в области психического здоровья и услуги по личному развитию для тех, кто пострадал от пожара в этом районе.

Затем принц Уильям пообщался с выжившими, членами семей погибших и местными жителями, которые организовывали или участвовали в специальных футбольных матчах, включая четвертую игру "Гренфелл" и недавний Мемориальный кубок Гренфелла. Уильям послушал, как на них повлияла трагедия, как футбол изменил их жизнь и как выглядит жизнь в преддверии шестой годовщины пожара в Гренфелл-Тауэр.

Принц Уильям Фото: Getty Images

Напомним, принц Уильям занимал пост президента Футбольной ассоциации, руководящего органа английского футбола, с 2005 года и ранее выступал за положительное влияние спорта на психическое здоровье.

В прошлом году принц Уэльский вместе с женой Кейт Миддлтон посетил поминальную службу, посвященную пятой годовщине пожара в Гренфелл-Тауэр. Тогда королевская чета возложила венки и цветы в память о жертвах.

Через два дня после катастрофы в 2017 году принц Уильям сопровождал королеву Елизавету ||, чтобы встретиться с выжившими, семьями жертв и пострадавшими спасателями.

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