Квентин Тарантино однажды заплатил $10 тысяч, чтобы облизать ноги танцовщице, — СМИ

Менеджер стриптиз-клуба Crazy Girls утверждает, что Квентин Тарантино однажды заплатил 10 000 долларов за то, чтобы облизать ноги танцовщицы. Об этом он рассказал в подкасте "Get in the Car", пишет PageSix.

По словам мужчины, который на тот момент был старшим сотрудником голливудского клуба, 59-летний американский режиссер увлекается фут-фетишем. Отмечается, что Квентин Тарантино посетил клуб и забронировал VIP-комнату, а также позвал танцовщицу с "самыми большими ногами". Сотрудник клуба говорит, что из любопытства пошел в комнату персонала и наблюдал за происходящим на мониторе видеонаблюдения.

"Он садится, она собирается сделать свое маленькое шоу и снять с себя топ, — сказал менеджер. — А затем он начал облизывать ее ступни и пальцы ног".

Мужчина утверждает, что когда режиссер "Криминального чтива" закончил процесс, ноги девушки выглядели, как после длительного принятия ванны с пеной.

В Голливуде давно ходят слухи о фут-фетише Тарантино, но сам он впервые заговорил об этом в интервью для журнала GQ в 2021 году. По словам Квентина, истории о его сексуальном возбуждении от ног — это лишь догадки поклонников, на которые он не обращает внимания.

Однако поклонники неохотно верят словам режиссера.

Квентин Тарантино говорит, что у него нет сексуального влечения к ступням

