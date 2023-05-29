Нас ждет энергичное лето: Венера переходит в знак Льва 6 июня 2023 года

Венера переходит в знак Льва на целых 4 месяца и все это время человечество будет ощущать ее влияние.

Чего ожидать от перехода Венеры в знак Льва?

Уже совсем скоро, 6 июня 2023, планета любви Венера входит в знак Льва, в первый дом. Конечно, по словам астрологов, самое большое влияние этого перехода ощутят Львы — они будут притягивать к себе внимание окружающих, покорять сердца и влюблять в себя.

Для всех остальных знаков Зодиака Венера в первом доме тоже будет ощутимой — люди могут почувствовать, как поднимается самооценка, как их любят и ценят. Может прибавиться больше энергии и желание покорять вершины, захочется быть ярче и оптимистичней.

Венера будет в знаке Льва долго — до 10 октября. Но в июле Венера будет ретроградная (с 23 июля по 4 сентября). Уже с 20 июня Венера начнет притормаживать, начнется теневой период Венеры.

Венера — это не только любовь, а еще и деньги. Поэтому все стремительно может меняться в финансовом плане. Особенно сфера финансов будет интересовать Асцендентов в Раке и Козероге.

Астрологи настоятельно рекомендуют не планировать с 23 июля по 4 сентября брак, пластические операции и уколы, финансовые инвестиции.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl