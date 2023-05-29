Джулия Фокс вышла на публику в силиконовом мини-платье, сделанном из волос

Джулия Фокс любит привлекать внимание своим уникальным выбором одежды.

33-летняя американская модель и актриса Джулия Фокс удивила публику в Париже, выбрав для выхода совершенно неортодоксальный образ. Об этом пишет Daily Mail.

Она продемонстрировала свои изгибы в прозрачном мини-платье, которое было скреплено маленькими серебряными заколками и было сделано из жидкого силикона и волос. Дикий дизайн, облегающий контуры фигуры Фокс, был создан на заказ Джоанной Пражмо, лондонским дизайнером, известным своей одеждой из силиконового материала.

Актриса сочетала платье без бретелек с мини-сумкой с розово-фиолетовым "мраморным" принтом, очень тонкими бровями и металлическим макияжем того же оттенка, что и ее сумочка. Звезда также добавила сделанные вручную черно-коричневые туфли на каблуках от концептуального создателя Channastudio с большими кусками ткани, прикрепленными к носку.

Джулия Фокс Фото: Getty Images

Для красной дорожки Каннского кинофестиваля Джулия Фокс выбрала целлофановое и совершенно прозрачное платье от Nicolas Jebran и дополнила образ прозрачными босоножками на платформе. А на вечеринке после премьеры Джулия сменила наряд, появившись в комбинезоне от того же бренда, декорированного помпонами. Целлофан, из которого пошит наряд, не скрывал практически ничего.

Ранее Фокус писал, что Джулия Фокс пришла на вечеринку в Каннах с обнаженной грудью.