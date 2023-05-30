Мартин Скорсезе анонсировал новый фильм про Иисуса после встречи с Папой Римским

80-летний режиссер только недавно представил на Каннском кинофестивале свой новый фільм "Убийцы цветочной луны".

80-летний Мартин Скорсезе анонсирует новый фильм об Иисусе после встречи с Папой Франциском во время визита в Ватикан. Об этом пишет Variety.

Мартин Скорсезе объявил о новом проекте, посвященном Иисусу, после частной аудиенции у Папы Франциска во время визита в Ватикан в Риме в субботу.

Мартин Скорсезе на встрече с Папой Римским

80-летний лауреат премии "Оскар", чей последний фильм "Убийцы цветочной луны" получил девятиминутные овации на Каннском кинофестивале, также выступил в Ватикане на конференции под названием "Глобальная эстетика католического воображения".

"Я ответил на обращение Папы к художникам единственным известным мне способом: придумав и написав сценарий для фильма об Иисусе. И я собираюсь начать его делать", — заявил Скорсезе.

Мартин Скорсезе на встрече с Папой Римским

Во время конференции Мартин отметил, что его тронул призыв Папы о том, что "нужно дать нам всем увидеть Иисуса".

В 1988 году Скорсезе уже представлял на Венецианском кинофестивале фильм о жизни Иисуса: "Последнее искушение Христа".

В нем снимались Уиллем Дефо в роли Иисуса, Харви Кейтель в роли Иуды, Дэвид Боуи в роли Понтия Пилата, а также Барбара Херши в роли Марии Магдалины.

Это экранизация романа греческого писателя Никоса Казандзакиса "Последнее искушение", изданного в 1955 году. И тогда, не смотря на признание кинокритиков и номинации на "Оскар" и "Золотой глобус", фильм Скорсезе критиковали представители религиозных организаций, а режиссер Франко Дзефирелли даже снял свою картину "Молодой Тосканини" с показа на Венецианском кинофестивале.

Трейлер фильма "Последнее искушение Христа"

Скорсезе также снял историческую эпопею 2016 года под названием "Молчание", в которой рассказывается история преследований христиан-иезуитов в Японии 17-го века.

Фильм "Молчание", в котором снимались такие звезды, как Лиам Нисон, Эндрю Гарфилд и Адам Драйвер, был показан в Ватикане.

Трейлер фильма "Молчание"

Во время выхода проекта Мартин, который ранее встречался с Папой Франциском в 2016 и 2018 годах, поговорил с Антонио Спадаро, редактором религиозного журнала La Civiltà Cattolica, о фильме и своих религиозных убеждениях.

"Меня интересует, как люди воспринимают Бога, или, лучше сказать, как они воспринимают мир неосязаемого", — пояснил он.

Говоря о себе, Скорсезе сказал, что считает себя католиком, хоть он и не является рьяным прихожанином.

"После многих лет размышлений, я чувствую себя наиболее комфортно как католик. Я верю в догматы католицизма. Я не врач церкви. Я не богослов, который мог бы спорить о Троице. Меня, конечно, не интересует политика учреждения. Но идея Воскресения, идея Воплощения, мощное послание сострадания и любви — вот ключ ко всему", — заявил Скорсезе.

Напомним, ранее Мартин Скорсезе, Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро появились на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2023.