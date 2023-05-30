Педро Паскаль рассказал, как фанаты тыкали ему в глаза после "Игры престолов"

В итоге у актера, сыгравшего Оберина Мартелла, развилась глазная инфекция.

Актер Педро Паскаль, звезда сериалов "Игра престолов", "Наркос", "Мандалорец" и "Одни из нас", пожаловался, что после "Игры престолов" фанаты заразили его глазной инфекцией, пытаясь воссоздать сцену смерти его героя из сериала. Об этом пишет People.

Актер рассказал об этом в недавнем выпуске "круглого стола актеров" The Hollywood Reporter’s.

48-летний Педро Паскаль беседовал с Кираном Калкиным, Джеффом Бриджесом, Майклом Империоли, Эваном Питерсом и Дэмсоном Идрисом и рассказал, как фанаты все время хотели засунуть ему пальцы в глаза во время селфи.

"Помню, раньше из-за "Игры престолов" и того, как умер мой персонаж, люди очень любили делать селфи, закрывая мне глаза большими пальцами", — сказал чилийский актер.

"Сначала я был так рад успеху персонажа в сериале, что позволял им это делать. Но потом у меня нашли глазную инфекцию, так что я перестал", — признался актер, пошутив, что шутка перестала быть смешной, и его коллеги рассмеялись.

Киран Калкин, сыгравший главную роль в "Наследниках", был потрясен, сказав: "Вау, вот это доверие".

Речь идет о сцене из популярного сериала "Игра престолов". По сюжету, Паскаль, сыгравший Оберина Мартелла в 4 сезоне проекта сражался на поединке с Грегором "Горой" Клиганом, которого играл Хафтор Юлиус Бьернссон. И хоть Оберину удалось ранить противника копьем, Грегор повалил его на землю и выдавил ему глаза большими пальцами. Это же сцена была и в книге, но даже подготовленные зрители были шокированы. Ну а Педро Паскаль стал звездой.

Сцена гибели Оберина Мартелла

После того как Паскаль снялся в "Игре престолов", он появился в хите Disney+ "Мандалорец" и сериале HBO "Одни из нас".

А на Каннском кинофестивале была показана короткометражка "Странный образ жизни", ставшая дебютом модного дома Saint Laurent.

Педро Паскаль и Итан Хоук сыграли в фильме-вестерне двух ковбоев, которые встречаются спустя 25 лет ради короткого любовного приключения. Режиссером короткометражного кино стал Педро Альмодовар.

Все костюмы в фильме были полностью созданы креативным директором бренда Энтони Ваккарелло, который черпал вдохновение из классических вестернов.