Магнитные бури в июне 2023: какие дни в первый месяц лета самые опасные

В июне 2023 года ожидается пять магнитных бурь разной интенсивности.

Что такое магнитная буря?

Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они дляться от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.

Когда магнитные бури ожидать в июне 2023 года?

В июне произойдет пять магнитных бурь. Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца:

2 июня — магнитная буря слабой интенсивности

10 июня — магнитная буря слабой интенсивности

16 июня — магнитная буря слабой интенсивности

18-20 июня — магнитная буря сильной интенсивности

30 июня– магнитная буря средней мощности.

Источник: https://www.swpc.noaa.gov/products/weekly-highlights-and-27-day-forecast