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Магнитные бури в июне 2023: какие дни в первый месяц лета самые опасные
В июне 2023 года ожидается пять магнитных бурь разной интенсивности.
Что такое магнитная буря?
Магнитные бури — это реакция магнитосферы на резкие удары и давление солнечного ветра. Магнитный щит Земли из-за вспышек на Солнце попросту начинает дрожать и колебаться, что влияет на все поле Земли и, соответственно, на людей. Они дляться от нескольких часов до нескольких дней, а их интенсивность напрямую влияет на наше самочувствие и настроение.
Когда магнитные бури ожидать в июне 2023 года?
В июне произойдет пять магнитных бурь. Метеорологи говорят, что они будут разной интенсивности в начале, в середине и в конце месяца:
- 2 июня — магнитная буря слабой интенсивности
- 10 июня — магнитная буря слабой интенсивности
- 16 июня — магнитная буря слабой интенсивности
- 18-20 июня — магнитная буря сильной интенсивности
- 30 июня– магнитная буря средней мощности.
Источник: https://www.swpc.noaa.gov/products/weekly-highlights-and-27-day-forecast