Харрисон Форд с женой пришел на выпускной сына (фото)

Младший ребенок Харрисона Форда — выпускник колледжа.

80-летний американский актер Харрисон Форд и его супруга, 58-летняя американская актриса Калиста Флокхарта появились на выпускном сына. 22-летний Лиам Флокхарт получил диплом Амхерстского колледжа. Об этом пишет PageSix.

Звездные супруги оделись официально для появления на церемонии в Массачусетсе. Форд был в черном классическом костюме и голубой рубашке, а его возлюбленная — в белом платье, подходящем кардигане и балетках. В руках Калиста держала клатч молочного цвета.

Лиам был сфотографирован в штанах цвета хаки, белой рубашке и черных кедах. Сверху у него была квадратная академическая шапка и мантия выпускника.

Флокхарт усыновила Лиама в 2001 году, за год до того, как она встретила Форда на церемонии вручения премии "Золотой глобус". Пара обручилась в 2009 году, а в следующем году связала себя узами брака в Нью-Мексико. Впоследствии Форд усыновил Лиама. Свадьба стала третьим браком оскароносного актера. Кроме того, у Харрисона четверо детей от предыдущих браков.

Ранее Фокус писал, что в Каннах состоялась премьера пятого и последнего фильма об Индиане Джонсе с Харрисоном Фордом в главной роли. Актер не смог сдержать слез после финальных титров.