Айрленд Болдуин в сложных отношениях с отцом: в чем причина

Недавно Алек Болдуин забыл упомянуть свою старшую дочь, рассказывая о любви к своим детям.

27-летняя актриса Айрленд Болдуин похвалила родителей своего бойфренда и свою маму Ким Бейсингер в откровенном посте в социальных сетях, где рассказала о психическом здоровье, однако заметно ничего не сказала о своем отце Алеке Болдуине.

Девушка начала свое длинное сообщение в Instagram, поделившись своим опытом "беспокойства о здоровье" во время ее беременности.

"Каждая мысль в моей голове была связана с причинением вреда ребенку, — призналась она. — Я причиняю себе боль. Виновата игра. Я все делаю неправильно".

Айрленд также рассказала, что женщины "сделают все возможное", чтобы нарисовать ужасный образ беременности, состоящий из бессонницы, обвисших частей тела и того, как "божественно ужасно больно" все это будет.

Однако с тех пор, как в начале этого месяца она родила первенца, ее мнение изменилось. Айрленд сказала, что ее охватило "чувство спокойствия" с появлением девочки, которую она назвала Холланд.

Айрленд Болдуин и RAC с дочкой Фото: Instagram @irelandirelandireland

Затем она написала: "Я очень благодарна родителям моего партнера и моей маме, которые навестили меня", не упомянув 65-летнего Алека.

Это произошло всего через несколько недель после того, как Болдуин забыл упомянуть своего старшего ребенка в знак уважения ко всем своим детям. 4 мая звезда "Ржавчины" опубликовал в Instagram серию фото своих семерых детей от Хиларии Болдуин.

"Семь причин продолжать в трудные времена. Не буду врать, без семьи я не знаю, какой была бы моя жизнь", — подписал актер публикацию.

После этого несколько поклонников намекнули Алеку, что он забыл о своей старшей дочери. Болдуин в свою очередь опубликовал отдельный пост с изображением Айрленд и подписал его: "Мы забыли Билли Престона! Этот, первый, вот-вот сделает меня дедушкой. Ой".

Напомним, в начале января 2023 года старшая дочь Алека Болдуина объявила, что ждет ребенка от своего бойфренда. Тогда девушка продемонстрировала снимок УЗИ и подписала фото поздравлениями своим подписчикам с Новым годом 2023.

18 мая Айрленд сообщила, что родила девочку. Она поделилась селфи из больничной палаты со своим партнером, музыкантом Андре Алленом Аньоса, выступающего под псевдонимом RAC и их новорожденной малышкой.