Дженнифер Лопес и Бен Аффлек переехали в свой дом мечты за 60 миллионов долларов

Журналисты сняли вещи и мебель, которые выгружали грузчики у их нового любовного гнездышка в Беверли-Хиллз с 24 ванными комнатами.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек наконец-то нашли, купили и переезжают в роскошный дом в Беверли-Хиллз после почти года поисков. Об этом пишет Daily Mail.

Бен и Дженнифер заплатили за недвижимость 60,85 миллиона долларов наличными, и сделка была заключена за неделю.

Пару представлял юрист, который ранее работал с Кэти Перри и Мадонной.

Новый дом Беннифер

Впервые дом появился на рынке в 2018 году и стоил 135 миллионов долларов, но эта цена была снижена почти вдвое, когда он был повторно выставлен на продажу в этом году.

Дом, называемый "поместьем Уоллингфорд", расположен на мысе площадью 5 акров и может похвастаться 12 спальнями и 24 ванными комнатами.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес купили дом после небольшой перестройки и расширения. Теперь в нем есть гараж на 12 автомобилей и парковка на 80 мест.

На территории также имеется "единственный в своем роде" крытый спортивный комплекс, гостевой пентхаус площадью 5000 квадратных футов, дом смотрителя и дом охраны с двумя спальнями.

Благодаря крытому спортивному комплексу Дженнифер имеет в своем распоряжении полноценный тренажерный зал, а также площадки для баскетбола, пиклбола и боксерский ринг. Также в поместье есть спортивный лаунж-бар.

Суперзвезда и ее супруг могут вообще не покидать поместье, ведь здесь есть все необходимое, включая парикмахерскую, маникюрный салон, домашний кинотеатр, винный погреб, виски-бар, сауну и массажные кабинеты.

Новый дом Беннифер

Конечно, здесь есть бассейн с шикарным видом и два отдельных, закрытых входа в собственность.

Днем ранее журналисты заметили, как в новое жилище Беннифер перевезли кучу мебели.

У входа было припарковано не менее шести автомобилей, а различные ковры, цветы и мебель были выгружены и разложены на брезенте.

Рядом с живой изгородью, окружающей собственность, был припаркован массивный белый грузовик.

Бен был замечен в Лос-Анджелесе в тот же день, когда стало известно о переезде.

Ранее Джен и Бен присматривались к другим особнякам и почему-то отказались от покупки. Видимо семь спален и 11 ванных комнат за 30 миллионов долларов показались им недостаточно шикарными.

Новый дом Беннифер

Пока шла охота за домом мечты, Беннифер снимали особняк австралийского миллиардера Джеймса Пэкера в Беверли-Хиллз за 60 миллионов долларов.

Подходящее жилище Аффлек и Лопес искали более года.

Ранее Бена Аффлека и Дженнифер Лопес видели на шопинге. И пара выглядела очень счастливой.