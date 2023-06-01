Невеста кронпринца Иордании Хусейна выбрала на свадьбу платье от ливанского дизайнера Эли Сааба

Принц Хусейн сегодня заключил брак с Раджвой Аль-Саиф из Саудовской Аравии. И он не смог сдержать эмоции, когда увидел ее в свадебном платье.

Наследный принц Иордании Хусейн сегодня женился на своей невесте Раджве Аль-Саиф. Очаровательную церемонию во дворце Захран посетили всего 140 гостей. Но среди них были принц и принцесса Уэльские, принцесса Беатрис с супругом, кронпринц Норвегии Хокон, король и королева Нидерландов, султан Брунея и многие другие. А Раджва блистала в лаконичном платье от ливанского бренда Elie Saab. Об этом пишет Daily Mail.

Интересно, но Кейт Миддлтон также выбрала платье от этого же бренда оттенка "пыльная роза". Только из коллекции 2017 года. И оно явно дождалось своего самого звездного часа. Королева Рания пояивлась в черном платье от Dior с кружевной отделкой на спине.

На церемонию Раджва приехала на винтажном Rolls-Royce Phantom V 1968 года выпуска, который был изготовлен на заказ для покойной королевы Зейн аль-Шараф, прабабушки наследного принца. Его также использовали король Чарльз и королева Камилла во время поездки в Иорданию в ноябре 2021 года.

К алтарю Раджву вел младший брат ее жениха Фото: Скриншот

Свадебное платье Раджвы отличалось длинным шлейфом и фатой с цветочной вышивкой, которые подружки невесты аккуратно поправляли, пока она шла по саду. Интересно, но невеста выбрала туфли без каблуков, видимо, чтобы не смущать своего будущего супруга, который пошел в отца, короля Абдаллу ростом.

К алтарю ее вел младший брат жениха, принц Хашем ибн Абдалла. А принц Хусейн не мог сдержать эмоций, когда увидел ее в первый раз в свадебном платье. Свой образ Раджва дополнила изящной бриллиантовой тиарой.

К алтарю Раджву вел младший брат ее жениха - принц Хашем ибн Абдалла Фото: Скриншот

Брак был заключен во время исламской церемонии, как "катб ктаб", которая проводилась в беседке под руководством имама Королевского Хашимитского суда доктора Ахмеда Аль Халайле.

Свадебная церемония Фото: Скриншот

После церемонии пара поехала на свадебный прием по улицам Аммана на специальном Range Rover 1984 года, в окружении военных на красных джипах с пулеметами.

Интересно, но этот джип был специально переоборудован для визита королевы Елизаветы, который состоялся в марте 1984 года. На этом авто покойный король Хусейн возил королеву и принца Филиппа в знаменитую Петру.

На вечеринку принц ехал на специальном Range Rover 1984 года Фото: Скриншот

Для свадьбы заказной Range Rover, получивший название Sheer Rover, снова переделали. Он был удлинен, а крыша — срезана. Также была установлена новая белая кожаная обивка, в том числе четыре отдельных сиденья Recaro с электроприводом.

Фото: Скриншот

Принц Хусейн и Раджва Аль-Саиф Фото: Скриншот

Принц Хусейн и Раджва были доставлены во дворец Аль-Хусейния кортежем на свадебный прием, на который приглашено около 1700 гостей. Прием продлится до ночи, а завершится, когда принц и его возлюбленная разрежут торт.

Сегодняшний день объявлен национальным праздником в Иордании, и во всех 12 мухафазах проходят праздничные мероприятия, чтобы граждане могли принять участие в празднике. И как обычно бывает с королевскими свадьбами, тысячи людей собрались у дороги, чтобы поприветствовать принца с его женой, когда они ехали из дворца на свадебную вечеринку.

Напомним, приезд Кейт Миддлтон и принца Уильяма в Иорданию держался в секрете. И стал сюрпризом для поклонников британской королевской семьи.