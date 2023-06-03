Натали Портман на грани развода с мужем: что произошло

Звездная пара воспитывает двоих общих детей, поэтому пытается спасти брак.

41-летняя американская актриса Натали Портман на грани развода с мужем. Об этом пишет Page Six.

Сообщается, что 45-летний французский танцор Бенджамин Мильпье изменил актрисе израильского происхождения. У него был роман с 25-летней активисткой.

Звездная пара, которая поженилась в 2012 году, распалась в 2022, однако сумела преодолеть проблемы и примирилась.

Впрочем, теперь их брак снова пошатнулся разоблачениями, что мужчина неоднократно изменял жене. Новые фотографии из Франции свидетельствуют о том, что Мильпье проводил время с молодой климатической активисткой Камиль Этьен.

Брак Натали Портман на грани распада

Источник, близкий к паре, рассказывает: "Они не развелись и пытаются решить проблемы. Бен делает все возможное, чтобы Натали простила его. Он любит ее и их семью".

Сообщается, что звезда "Черного лебедя" сосредоточена на защите детей — 11-летнего Алефа и 6-летней Амалии.

И на Каннском кинофестивале-2023 было сказано, что пара все еще "на тонком льду". Натали Портман была на Французской Ривьере, но ее муж там замечен не был.

Знаменитости были сфотографированы сразу после кинофестиваля на концерте Бейонсе в Париже 26 мая 2023.

Натали Портман с мужем Фото: Getty Images

Напомним, Натали Портман прокомментировала свою роль в картине "Леон".

Также Фокус писал о кутюрном образе Натали Портман на Каннском кинофестивале-2023.