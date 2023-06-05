Натали Портман впервые появилась на публике после новостей об изменах мужа (фото)

Знаменитость улыбалась и снимала на телефон спортивное событие.

41-летняя американская актриса Натали Портман впервые вышла на публику после новостей об изменах мужа. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана израильского происхождения посетила футбольный матч L1 между "Пари Сен-Жерменом" (ПСЖ) и "Клермон Фут 63" на стадионе "Парк де Пренс" в Париже, Франция.

Актриса улыбалась, наблюдая за спортивным событием с трибун стадиона. На мероприятие она пришла в сером блейзере поверх белой рубашки на пуговицах и синих джинсов. Волосы Натали были распущены, а к образу она добавила темные солнцезащитные очки.

Время от времени Портман снимала футбольный матч на свой телефон.

Натали Портман в Париже Фото: Getty Images

Мужа актрисы, 45-летнего бывшего танцора Бенджамина Мильпье, не было с ней во время просмотра спортивного события на французском стадионе.

Незадолго до этого Мильпье заподозрили в изменах его возлюбленной. Танцора "поймали" за поцелуями с 25-летней активисткой. Впрочем, официально звездная пара не комментировала инцидент. Сообщалось, что они пытаются сохранить брак ради двух общих детей.

Натали Портман в Париже Фото: Getty Images

В частности, инсайдер утверждал, что вероятный роман с климатической активисткой Камиль Этьен был "коротким" и теперь "закончился".

Натали Портман с мужем Фото: Getty Images

Напомним, Натали Портман посетила Каннский кинофестиваль-2023 в роскошном платье от Dior.

Также Фокус писал о проблемах в браке Натали Портман и Бенджамина Мильпье.