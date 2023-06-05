Приянка Чопра со своей мамой посетила концерт Бейонсе (фото)

Звезда экрана неожиданно появилась на выступлении поп-дивы в Лондоне.

40-летняя индийская актриса Приянка Чопра поделилась снимками со своей мамой. Кадры уикенда бывшая звезда Болливуда опубликовала в Instagram с более чем 87 млн подписчиков.

Знаменитость и ее мама, врач Мадху Чопра, посетили концерт Бейонсе в Лондоне.

"Черт! Какая женщина и какая ночь. С моими главными девушками❤️ @tam2cul@drmadhuakhourichopra. Так рада, что вы наконец-то смогли это увидеть @neeshnation ❤️ #blueivy было удивительно 🤩 Спасибо #JayZ и Queen @beyonce за невероятное гостеприимство. А Нику за самую незабываемую ночь! Люблю тебя, крошка", — прокомментировала вечер бывшая Мисс мира.

Приянка Чопра со своей мамой на концерте Бейонсе

"Ты сорвала джекпот, когда вышла замуж за Ника", "Королева пошла к королеве??? Я живу ради этого", "Мы были там вместе ❤️", — комментируют публикацию актрисы ее фолловеры.

Отметим, что мама Приянки Чопры активно ведет соцсети, продвигая себя как врач. Они с мужем Ашоком Чопрой воспитали двух дочерей – Приянку и Сиддхарт.

Сама же Приянка в конце 2021 впервые стала мамой, воспользовавшись услугами суррогатного материнства.

Приянка Чопра с мамой и подругой Фото: Priyanka Chopra Jonas/Instagram

Напомним, Приянка Чопра стала гостьей мероприятия в Венеции.

Также Фокус писал о неприятной ситуации в начале голливудского пути Приянки Чопры.