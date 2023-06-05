Леонардо Ди Каприо провел время на суперяхте с 22-летней моделью (фото)

Личная жизнь голливудской звезды под пристальным наблюдением папарацци.

48-летний американский актер Леонардо Ди Каприо проводит время на суперяхте с 22-летней моделью. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда фильма "Поймай меня, если сможешь" продемонстрировал свое телосложение, нежясь на солнце на яхте на Ибице, Испания. К оскароносному актеру присоединились несколько друзей и 22-летняя модель Меган Рош.

Лео загорал без рубашки, надев пару нежно-голубых шорт на борту роскошного судна. Актер выглядел расслабленным и непринужденным, когда прогуливался по палубе.

22-летняя Меган была в глубоком темно-синем купальнике в сочетании с джоггерами с низкой посадкой и рубашкой в тон.

Ранее сообщалось, что Ди Каприо проводил время со своей близкой подругой, супермоделью Ириной Шейк. Актер и 37-летняя звезда подиумов, воспитывающая ребенка от Брэдли Купера, были на праздновании дня рождения Наоми Кэмпбелл в Каннах.

Российская супермодель, живущая в Нью-Йорке, также была среди посетивших премьеру его последнего фильма "Убийцы лунного цветка". Они давно знакомы и оба были на Coachella этой весной, хотя официально звезды "просто друзья".

Леонардо Ди Каприо на яхте

В частности, Леонардо Ди Каприо связывали с моделью Джиджи Хадид после того, как пару заметили на одних и тех же мероприятиях и вечеринках.

Источники сообщили, что Джиджи, воспитывающая двухлетнюю дочь Хай от певца Зейна Малика, и Лео все еще дружат и встречаются, когда "позволяет их напряженный график".

Леонардо Ди Каприо Фото: Getty Images

Напомним, Леонардо Ди Каприо познакомил свою подругу с матерью.

Также Фокус писал об обвинениях Леонардо Ди Каприо в экологическом лицемерии.