Тина Кунаки показала самые актуальные вещи лета 2023 в новой фотосессии

Модель продемонстрировала удобные и практичные наряды.

26-летняя французская модель и бывшая возлюбленная актера Венсана Касселя Тина Кунаки украсила собой страницы нового номера журнала Grazia. Девушка не только в очередной раз показала точеную фигуру, но и продемонстрировала трендовые наряды лета 2023.

В частности, она позирует в зеленом топе и широких брюках с черной сумочкой, демонстрируя готовый ансамбль для прогулок с друзьями в теплую погоду или даже для похода в паб или на свидание. Более нежный комплект – белая майка-топ и бежевые брюки в комплекте со светло-сиреневой сумочкой.

Фото: Grazia Фото: Grazia

Черное длинное платье-футляр, надетое поверх белой майки, в комплекте с сумочкой – отличный вариант для вечерних посиделок, а широкие брюки в стиле милитари с кожаной байкерской курткой – самый подходящий вариант для пасмурной или дождливой погоды. Яркости образу добавит желтая сумочка.

Фото: Grazia Фото: Grazia

А вот для похода в ресторан идеальный вариант – темно-зеленое строгое платье, в котором Тина позирует, сидя на подоконнике.

Фото: Grazia

Как известно, модель рассталась со своим супругом после пяти лет отношений. По слухам, причиной стала измена Кунаки, после чего Кассель удалил все фото с женой со своих страниц в соцсетях. Он не явился на день рождения Тины и не поздравил ее.

Пока поклонники гадают, что же стряслось, пара предпочитает и дальше хранить молчание.

Ранее Фокус писал, что Тина Кунаки впервіе после расставания с Касселем вышла на красную дорожку.