Стало известно, почему Ким Кэттролл вернулась к роли Саманты в сиквеле "Секса в большом городе"

Для этого создателям шоу пришлось выполнить ряд условий, а также роль сыграла дружба Ким с Дарреном Старом, создателем сериала.

Известие о том, что актриса Ким Кэттролл все таки вернется к роли Саманты Джонс в сиквеле сериала "Секс в большом городе", очень порадовало поклонников шоу. Но оказалось, что ради крохотного эпизода создателям пойти на уступки. Об этом пишет Page Six.

Ким поставила несколько условий, прежде чем согласилась на "захватывающее" появление в сериале "И просто так…". По сюжету, она будет сидеть в машине и говорить по телефону с Кэрри, находясь в Лондоне.

Ким согласилась вернуться, если ей не придется сниматься с бывшими коллегами по фильму Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис.

Источники также утверждают, что Кэттролл отказался сниматься, если на съемочной площадке будет шоураннер сиквела Майкл Патрик Кинг. Также известно, что на согласие Ким повлиял создатель сериала Даррен Стар, с которым ее связывает давняя дружба.

Когда вышел первый сезон "И просто так…", его критиковали за многое. И, в том числе, за отсутствие Саманты. Она была фаворитом фанатов, но снявшись в оригинальном сериале и двух фильмах-сиквелах, Ким отказалась возвращаться на съемочную площадку третьего фильма. Потому что ей не понравился сюжетный поворот, когда сын Миранды будет посылать ей откровенные сообщения.

Оригинальный состав "Секса в большом городе" Фото: Скриншот

Также актриса была недовольна тем, что Паркер получала большие гонорары, чем прочие актрисы.

Она несколько раз заявила, что не появиться в сиквеле, но теперь источник сообщает, что ее короткое камео стоило создателям "кучу денег".

Представитель HBO сказал: "Для Саманты это был простой и удобный способ вернуться. Мы рады, что все получилось".

Кэндис Бушнелл, знаменитая писательница и автор романа "Секс в большом городе" также прокомментировала возвращение Саманты.

Оригинальный состав "Секса в большом городе" Фото: Скриншот

"Я уверена, что ей хорошо заплатили. Ким — взрослая женщина, и она все делает на своих условиях. Я люблю Ким и все любят Ким. Ее возвращения хотели фанаты", — сказала писательница.

Интересно, но ради короткого эпизода вернется и знаменитая стилистка Патриция Филд, которая сейчас работает над сериалом "Эмили в Париже".

"Я люблю Ким, мне нравилось ее одевать, это было так круто. Это была прекрасная возможность. Она попросила кое-что конкретное, и я это предоставила. Она снималась в этой эпизодической роли, а я сделала это для нее", — сказала Филд, отметив, что не хочет вмешиваться в отношения между актрисами, и просто сделала одолжение подруге.

Напомним, ранее вышел полноценный трейлер сериала "И просто так…". Судя по нему, во втором сезоне будет больше позитива, чем в первом и Кэрри снова встретится с Эйданом.