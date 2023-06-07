Кендалл Дженнер в кожаном платье на вечеринке своего бренда текилы (фото)

Кендалл Дженнер выбрала для мероприятия элегантное платье без бретелек.

27-летняя модель и звезда реалити Кендалл Дженнер посетила вечеринку в честь своего бренда 818 Tequila в популярной точке Лос-Анджелеса Lavo. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда подиумов выглядела великолепно в шоколадно-коричневом кожаном платье с белой тканевой вставкой по подолу. Платье без бретелей облегало ее подтянутую фигуру. Дженнер дополнила элегантный образ парой черных туфель с острым носом. Волосы она оставила распущенными с пробором посередине.

Кендалл запустила бренд текилы в мае 2021 года. Название бренда названо в честь кода города в районе Калабасас. Семья Кардашьян-Дженнер имеет большой опыт успешной работы в различных сферах бизнеса, и 818 Tequila не стала исключением. Когда он был запущен в США, он распродал весь свой запас в 130 000 ящиков в первый год. В ассортименте 818 есть три вида текилы: Blanco, Resposado и Añejo.

Во время премьеры третьего сезона The Kardashians на Hulu Кендалл устроила званый обед со своей семьей, друзьями и коллегами, чтобы отпраздновать двухлетие с момента запуска 818.

Также Фокус писал, что Кендалл Дженнер позировала на яхте в мини-платье с прозрачным верхом.