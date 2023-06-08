Натали Портман выставила на показ обручальное кольцо на фоне слухов об измене мужа

У актрисы с будущем мужем завязались отношения во время съемок "Черного лебедя".

41-летняя американская актриса Натали Портман продемонстрировала обручальное кольцо на Открытом чемпионате Франции по теннису на фоне слухов об изменах ее супруга, 45-летнего бывшего танцора Бенджамина Мильпье. Об этом пишет PageSix.

Знаменитость экрана израильского происхождения улыбалась, сидя на трибуне с друзьями. Несколько раз звезда "Черного лебедя" подносила руку к лицу, демонстрируя свой 4-каратный камень, созданный Джейми Вульфом.

Натали Портман Фото: Getty Images

Портман была одета в платье с запахом с принтом, черные босоножки на танкетке и соломенную шляпу Christian Dior, дополнив образ парой черных солнцезащитных очков "кошачий глаз" и черной сумкой Christian Dior. Ее муж не составил ей компанию на спортивном мероприятии.

Натали Портман Фото: Getty Images

Незадолго до этого Мильпье заподозрили в изменах его возлюбленной. Танцора якобы "поймали" за поцелуями с 25-летней активисткой Камиллой Этьен. Впрочем, официально звездная пара не комментировала инцидент. Сообщалось, что они пытаются сохранить брак ради двух общих детей.

"Они не расстались и пытаются уладить отношения, — сообщил источник, близкий к паре. Бен делает все возможное, чтобы Натали простила его. Он любит ее и их семью".

Инсайдер добавил, что Портман "невероятно скрытна" и "ее самое большое внимание сейчас сосредоточено на защите детей".

Натали Портман с мужем Фото: Getty Images

Напомним, Натали Портман посетила Каннский кинофестиваль-2023 в роскошном платье от Dior.

Также Фокус писал о проблемах в браке Натали Портман и Бенджамина Мильпье.