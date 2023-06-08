Натали Портман прокомментировала измены мужа

Накануне Бенджамина Мильпье "поймали" за поцелуями с 25-летней экоактивисткой.

41-летняя американская актриса Натали Портман прокомментировала измену мужа. Об этом пишет US Weekly.

Оказалось, что звезда фильма "Черный лебедь" остается преданной своему браку, несмотря ни на что.

"Натали считает, что роман Бенджамина был короткой и глупой связью, которая для него ничего не означает", — рассказывает инсайдер, близкий к звездной паре.

По словам источника издания, Натали "желает увидеть, способна ли она восстановить свое доверие" к мужу, чтобы убедиться, что их дети не будут "расти в разбитом доме".

Натали Портман Фото: Getty Images

Второй инсайдер говорит, что актриса "не знает", возобновят ли они с Мильпье отношения после скандала.

"Прямо сейчас они обсуждают и работают над этим вместе ради своих детей", — объясняет источник, отметив, что французский танцор "сожалеет" о своих действиях.

Звезда экрана израильского происхождения познакомилась со своим мужем во время совместной работы над психологическим триллером "Черный лебедь" 2010 года. Мильпье стал хореографом для фильма Даррена Аронофски, в котором Натали Портман и Мила Кунис снялись как балерины, борющиеся за желаемые главные роли в "Лебедином озере".

Натали Портман с мужем Фото: Getty Images

Пара узаконила свои отношения в 2012 году. В настоящее время они воспитывают двух общих детей — Амалию и Алефа.

Напомним, Натали Портман заметили с обручальным кольцом после слухов о разводе пары.

Также Фокус писал о первом появлении Натали Портман на публике после слухов об изменах мужа.