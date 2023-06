В Уэльсе открыли самый глубокий в мире отель в заброшенной шахте

Отель Deep Sleep расположен в заброшенной сланцевой шахте Кумортин.

Отель для самого глубокого сна открылся в Уэльсе. Он расположен на глубине 1375 футов (419 метров) в бывшей шахте и добраться до него непросто. Об этом пишет Daily Mail.

Отель состоит из четырех отдельных кают с двумя односпальными кроватями и "романтической" комнаты-грота.

Отель, который претендует на звание самого глубокого в мире, открылся на глубине 1375 футов (419 м) под горами Сноудония в Уэльсе. Для сравнения, самая глубокая станция метрополитена в мире, "Арсенальная" в Киеве, расположена на глубине 105,5 метра.

Ночь в отеле стоит от 550 фунтов стерлингов. Расположен он глубоко в заброшенной сланцевой шахте Кумортин, и добраться до него можно только по сложному маршруту через старые выработки.

Вход в отель Deep Sleep Фото: Deep Sleep

Отель, который описывает себя как "приключение в отдаленном лагере" и находится в ведении компании по активному отдыху Go Below, открывается только на один вечер в неделю — в субботу вечером. Гости должны собраться в 17.00 на базе Go Below недалеко от города Блаенау Фестиниог, где они встречают гидов, которые проводят их на место ночевки.

Во-первых, они должны пройти 45 минут в горы по маршруту, который ведет по горным тропам, с которых открывается прекрасный вид.

Потом они останавливаются в коттедже, чтобы приготовиться к спуску, вооружившись налобными фонариками и специальным снаряжением.

Нелегкий маршрут в отель Deep Sleep Фото: Deep Sleep

А потом, как сказано на сайте отеля, приходит время "попрощаться с внешним миром и отправиться в глубины самой большой и глубокой заброшенной сланцевой шахты в мире".

Видео о отеле Deep Sleep

Преодолев сложный маршрут через шахту, которая работала примерно с 1810 по 1939 год, гости пройдут по древним шахтерским лестницам и полуразрушенным мостам.

В это время гид рассказывает о шахтерах, которые работали в этих тоннелях. А после гостей угощают ужином. Меню не слишком разнообразно, но зато атмосфера впечатляет.

Круглый год в отеле температура составляет 10 градусов по Цельсию, но в номерах довольно уютно, как заверяют на сайте.

Самый лучший номер в отеле Deep Sleep Фото: Deep Sleep

Все электрическое освещение низковольтное и питается от аккумуляторов 12В. Удивительно, но у него есть Wi-Fi, предоставляемый через кабель Ethernet длиной в один километр, который проложен от антенны 4G на поверхности. В шахте есть даже проточная вода из родника.

Гид и технический персонал остаются на ночь в отеле вместе с гостями.

Ранее самым глубоким отелем в мире считались номера, расположенные на глубине (154 м) под землей в шведском серебряном руднике Сала.

