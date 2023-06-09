"Проводят время вместе": что происходит между Шакирой и Льюисом Хэмилтоном

Артистка все больше подогревает слухи о новом романе.

Стало известно, что происходит между Шакирой и гонщиком Льюисом Хэмилтоном. Об этом пишет People.

После слухов о том, что дружба между колумбийской певицей и Хэмилтоном переросла в роман, издание подтвердило, что пара действительно "узнает" друг друга, поскольку проводит все больше времени вместе.

Источник, близкий к двум знаменитостям, рассказал, что артистка и пилот Формулы-1 завязали "веселые и кокетливые отношения" после того, как их впервые заметили вместе в Майами.

"Они проводят время вместе и на стадии "знакомства друг с другом", — отметил инсайдер.

Также сообщалось, что источник знает обоих очень хорошо, однако они еще не говорили о природе их отношений. Недавно Шакира и Льюис были замечены в Барселоне во время посещения Гран-при Испании F1 с группой друзей.

Льюс Хэмилтон

Пара позировала для фото, опубликованного в Instagram, что еще больше подогрело слухи, заставив пользователей задуматься, не сблизились ли они, поскольку спортсмен был рядом с певицей, обняв ее за талию.

Шакира недавно рассказала, что в этом году она сосредоточилась на себе после скандального расставания с Жераром Пике. Звезда была замечена во время нескольких прогулок в Майами, в частности, во время встречи с Томом Крузом.

Шакира с сыновьями Фото: Getty Images

Напомним, Шакира подогревает слухи о романе с Льюисом Хэмилтоном.

Также Фокус писал о возвращении Шакиры в Испанию.