Без мужа и в Chanel. Мелания Трамп впервые за долгое время вышла в свет

Бывшую первую леди США впервые за много недель увидели в Нью-Йорке, когда она выходила из Башни Трампа.

Дональду Трампу были предъявлены обвинения по семи пунктам, включая неправомерное хранение секретных документов. Сам Трамп это подтвердил, заявив, что ему предписано явиться в здание федерального суда в Майами, штат Флорида во вторник. Это уже второе по счету обвинение в адрес Дональда Трампа и первое в истории обвинение в адрес бывшего президента США, выдвинутое федеральной прокуратурой. И Мелания Трамп, судя по всему, решила, наконец появиться на публике. Правда неясно, будет ли она поддерживать супруга. Об этом пишет Daily Mail.

Меланию Трамп увидели в Нью-Йорке впервые за долгое время. В последние месяцы, как сообщали инсайдеры, она находилась в имении мужа в Мар-а-Лаго в Флориде и старалась держать дистанцию. Она не появлялась на мероприятиях предвыборной кампании Трампа с момента его ноябрьского объявления о том, что он собирается баллотироваться в президенты.

Но, решив выйти в свет, бывшая первая леди сделала это стильно.

Мелания Трамп у башни Трампа Фото: Getty Images

Ее сфотографировали у знаменитой Башни Трампа в черно-бежевом образе. Мелания была в расклешенной юбке с поясом, простом черном топе, с сумкой Chanel и в балетках Chanel. Образ она дополнила огромными солнцезащитными очками, скрыв за ними глаза.

Интересно, но вместе с ней были ее мать и отец: Виктор и Амалия Кнавс. В последнее время их часто видят вместе.

Мелания появлялась со своим мужем на частных мероприятиях, в том числе в гольф-клубе Трампов в Бедминстере, штат Нью-Джерси, — их летней резиденции.

Она также была замечена в Мар-а-Лаго с экс-президентом в День матери и 6 мая, когда она, ее муж и их сын Бэррон встретились с боксером Майком Тайсоном.

Эксперт по языку тела сообщил, что Мелания и Дональд Трамп заметно сблизились, после того, как он ушел из Белого дома.

Мелания Трамп в окружении охранников

Но не факт, что эта связь сохранится, если у Дональда Трампа продолжаться проблемы с законом. Ведь оказалось, что, как утверждает порнозвезда Сторми Дэниелс, Трамп платил ей за молчание уже после того, как они с Меланией поженились и она родила сына.

Ранее дочь Трампа, Иванка Трамп, заявила, что не будет помогать ему с предвыборной компанией, как это было в прошлый раз.

Но при этом инсайдеры сообщают, что Мелания Трамп снова хочет быть первой леди и "готова вернуться в Белый дом".