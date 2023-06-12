Натали Портман заметили в слезах на прогулке с мужем (фото)

Накануне стало известно о предполагаемом романе ее супруга с 25-летней экоактивисткой.

42-летняя американская актриса Натали Портман была замечена в парке со своим мужем Бенджамином Мильпье. Во время прогулки звезда экранов выглядела расстроенной. Об этом пишет PageSix.

На фотографиях видно, что звезда "Черного лебедя" и ее возлюбленный оживленно разговаривают, сидя вместе на скамейке. В какой-то момент Портман выглядела так, словно вытирала слезы под черными солнцезащитными очками в форме кошачьих глаз.

Это первый раз, когда пару видели вместе с тех пор, как французского танцора заподозрили в романе с 25-летней активисткой Камиллой Этьен. Впрочем, официально звездная пара не комментировала инцидент. Сообщалось, что они пытаются сохранить брак ради двух общих детей.

"Они не расстались и пытаются уладить отношения, — сообщил источник, близкий к паре. Бен делает все возможное, чтобы Натали простила его. Он любит ее и их семью".

Инсайдер добавил, что звезда экрана израильского происхождения "невероятно скрытна" и "ее самое большое внимание сейчас сосредоточено на защите детей".

Напомним, Натали Портман выставила на показ обручальное кольцо на фоне слухов об измене мужа.

Также Фокус писал, что Натали Портман прокомментировала измены мужа.