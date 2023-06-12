"Это грустно": Бритни Спирс обвинила старшего сына в клевете.

Артистка эмоционально отреагировала на опасения родных о том, что она принимает метамфитамин и может умереть от передозировки.

41-летняя американская певица Бритни Спирс набросилась с критикой на своего 17-летнего сына Шона Престона и бывшего мужа Кевина Федерлайна в том, что они клевещут на нее, традиционно оставив пост возмущения в Instagram.

По словам артистки, ее "сердце разбито", поскольку бывший муж и сын говорят "вещи, которые не соответствуют действительности".

"Тот факт, что люди заявляют о вещах, которые не соответствуют действительности, так печален… Возможно, они даже не говорят такие вещи, потому что для меня нет никакого смысла говорить это… Когда Престон говорит: "Ей нужно выслушать нас, пока не поздно"… Ты помнишь каждый визит, когда ты приходил ко мне домой, ты заходил в свою комнату и запирал дверь? Я никогда не видела вас, ребята… Джейден играл на пианино, и мы вместе сочиняли музыку… Но в тот день, когда я сказала ему, что хочу видеть вас, ребята, я больше никогда вас не видела. Мне грустно, потому что я так старалась сделать для тебя приятное, но этого никогда не было достаточно. Итак, вы, ребята, идете за моей спиной и говорите обо мне… это разбивает мне сердце, а новости такие низкие… я всегда чувствовала, что новости запугивают меня… Это грустно, потому что все сидят сложа руки, как будто это нормально, чтобы придумать ложь", – пишет она.

Поводом для подобных высказываний со стороны певицы стала недавняя публикация, где сын и экс-супруг публично заявили, что она принимает метамфетамин класса А и умрет, как Эми Уайнхаус, если ей не помогут. Они призвали ее обратиться за помощью, пока еще не слишком поздно.

В интервью Дафне Барак для Mail On Sunday Федерлайн рассказал, что он "напуган" за благополучие певицы, а Престон и его младший брат, 16-летний Джейден, отказываются проводить время у своей матери после того, как якобы видели, как наркотики доставляются в дом Бритни.

С ноября 2021 года было отменено 13-летнее соглашение о контроле отца певицы, Джейми Спирса, над ее финансовыми и личными делами. После прекращения опеки Бритни взялась публиковать посты, которые вызвали тревогу даже у ее самых преданных поклонников. Они думают, что звезда уязвима, и действительно нуждается в психологической помощи

Некоторые члены ее семьи утверждают, что теперь она подсела на метамфетамин, производное кокаина, вызывающее сильное привыкание, получившее печальную известность в популярном сериале "Во все тяжкие".

"Я боюсь, что она на метамфетамине — я молился, чтобы кто-нибудь обнародовал это, и чтобы она проснулась. Это ужасно. Она мать моих мальчиков. Каждый раз, когда звонит телефон, я боюсь, что будут разрушительные новости. Я не хочу, чтобы мальчики проснулись однажды утром и узнали, что у их матери передозировка", – заявил Кевин Федерлайн.

Ранее Фокус писал, что Бритни опубликовала архивное фото со своим сыном.