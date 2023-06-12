Кристин Дэвис рассказала о насмешках над ее внешностью
Исполнительница роли Шарлотты в "Сексе в большом городе" откровенно рассказала о своих косметологических процедурах.
58-летняя американская актриса Кристин Дэвис рассказала о насмешках над ее внешностью. Об этом пишет Telegraph.
Исполнительница роли Шарлотты в культовом сериале "Секс в большом городе" не уклонялась от разговоров о сделанных косметологических процедурах, включая ботокс на ее лбу, а впоследствии и филлеры.
"Трудно постоянно сталкиваться со своим молодым я. И это вызов — помнить, что вы не должны так выглядеть", — поделилась 58-летняя Дэвис. "Интернет хочет, чтобы вы это сделали, но они тоже не хотят, чтобы вы этого делали. Они очень противоречивы".
"Я делала филлеры, и это было хорошо, я делала филеры, и это было плохо", — объяснила она. "Надо мной безжалостно смеялись".
"Я плакала из-за этого", — призналась она. "Это очень напряженно… Вы доверяете врачам, [но] люди лично обвиняют нас, когда все идет не так – [будто] я уколола иглу себе в лицо".
В частности, Дэвис сказала в интервью, что она немного поработала над своими губами, и не осознавала, что они выглядят плохо, пока некоторые из ее более откровенных друзей не решили быть с ней честными.
"Никто не говорил мне, что это выглядело плохо в течение самого долгого времени", — сказала звезда экрана. "Но, к счастью, у меня есть хорошие друзья, которые в конце концов сказали".
Отметим, что премьера второго сезона "И просто так" состоится 22 июня 2023 года.
Напомним, вышел новый трейлер второго сезона "И просто так".
Также Фокус писал о возвращении Ким Кэтролл в продолжении "Секса в большом городе".