Исполнительница роли Шарлотты в "Сексе в большом городе" откровенно рассказала о своих косметологических процедурах.

58-летняя американская актриса Кристин Дэвис рассказала о насмешках над ее внешностью. Об этом пишет Telegraph.

Исполнительница роли Шарлотты в культовом сериале "Секс в большом городе" не уклонялась от разговоров о сделанных косметологических процедурах, включая ботокс на ее лбу, а впоследствии и филлеры.

"Трудно постоянно сталкиваться со своим молодым я. И это вызов — помнить, что вы не должны так выглядеть", — поделилась 58-летняя Дэвис. "Интернет хочет, чтобы вы это сделали, но они тоже не хотят, чтобы вы этого делали. Они очень противоречивы".

"Я делала филлеры, и это было хорошо, я делала филеры, и это было плохо", — объяснила она. "Надо мной безжалостно смеялись".

"Я плакала из-за этого", — призналась она. "Это очень напряженно… Вы доверяете врачам, [но] люди лично обвиняют нас, когда все идет не так – [будто] я уколола иглу себе в лицо".

Кристин Дэвис Фото: Скриншот эпизода сериала "И просто так..."

В частности, Дэвис сказала в интервью, что она немного поработала над своими губами, и не осознавала, что они выглядят плохо, пока некоторые из ее более откровенных друзей не решили быть с ней честными.

"Никто не говорил мне, что это выглядело плохо в течение самого долгого времени", — сказала звезда экрана. "Но, к счастью, у меня есть хорошие друзья, которые в конце концов сказали".

Отметим, что премьера второго сезона "И просто так" состоится 22 июня 2023 года.

Кадр из сериала "И просто так"

Напомним, вышел новый трейлер второго сезона "И просто так".

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