Tiffany & Co представили поразительную коллекцию Высокого ювелирного искусства (фото, видео)

Коллекция представляет все разнообразие подводного мира, воплощенное в драгоценных камнях и нестандартных формах.

Ювелирный дом Tiffany & Co. представил первую коллекцию Высокого ювелирного искусства, вдохновленную водной тематикой и посвященную наследию ювелира Жана-Мишеля Шлюмберже и его увлечение морской жизнью и фантастическими существами, сообщается на официальных страницах бренда в соцсетях.

Коллекция называется Blue Book, а разработала ее Натали Вердей, главный арт-директор отдела ювелирных изделий и высоких ювелирных изделий Tiffany & Co.

"В воображении и философии дизайна Жана Шлюмберже море представляло собой неизвестный, бесконечный мир. Он поставил беспрецедентные проявления его величия и тайны. Моя первая коллекция "Blue Book" для Дома – это глубокое погружение в водную жизнь, которое одновременно чтит и переосмысливает видение Schlumberger", – отметила Вердей.

Украшения представлены в нескольких темах: раковины, кораллы, медузы, рыбы, морские звезды, морские коньки и звездные ежи.

Невероятно редкие драгоценные камни в инновационных сочетаниях с легендарными бриллиантами показывают, что водная история, вдохновившая Жана Шлюмберже более полувека назад, возрождается в новых творениях.

Сложность рисунков движется в тандеме с их причудливостью, идеально улавливая движение каждого морского существа, пойманного в застывший момент. Каждый дизайн представляет собой новую интерпретацию загадочного восхищения Schlumberger морскими пейзажами, созданную с использованием стилизованной эстетики и геометрических тем. Хотя коллекция, несомненно, является данью уважения французскому ювелирному дизайнеру, дизайн каждой серьги, броши, кольца и ожерелья уникален.

Дизайнерское исполнение каждой концепции варьируется от буквальных интерпретаций морских существ до абстрактных композиций с водными мотивами. Первую можно увидеть сквозь медузу, которая имитирует плавное движение их щупалец в богато украшенной броши с бриллиантами и переливающимися драгоценными камнями. Раковина отражает трехмерность океанских объектов, обретая форму трансформируемой подвески со съемной бриллиантовой брошью, сквозь которую виден черный опал весом более 21 карата.

Яркие оттенки с танзанитами, сапфирами и желтыми бриллиантами имитируют коралл, а симметричные структуры и халцедон ручной работы – морских ежей. Иллюстрируя красоту неизведанного, рыбы исследуются с помощью прохладного синего и необработанных сапфиров Падпараджа, сапфиров Умба и бриллиантов.

Между символическими камнями из сверкающих опалов, аквамаринов, турмалинов и бериллов с бриллиантовыми акцентами запуталась переосмысленная морская звезда. Точно так же перламутровая морская звезда также переплетается с коралловыми мотивами, изображаемыми редкими сапфирами падпараджа, сапфирами Умба и сердоликами.

"Благодаря Blue Book 2023 мы увидели возможность воздать должное наследию Жана Шлюмберже, вдохнув новую жизнь в некоторые из его самых знаменитых проектов. Эти творения обладают особым качеством и индивидуальностью Schlumberger, но дизайны все новые. Мы уверены, что он был бы так же доволен каждым шедевром, как и мы", – заявил Энтони Ледрю, главный исполнительный директор Tiffany & Co.

"Blue Book 2023: Out of the Blue" дебютирует в два этапа летом и осенью 2023 года, когда состоится эксклюзивный праздник высокого ювелирного искусства в The Landmark, недавно вновь открывшемся Tiffany & Co. на Пятой авеню.

