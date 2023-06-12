Меган Фокс заступилась за своих детей: что произошло

Меган Фокс ответила на утверждение, что ее детей "заставляют" носить "одежду для девочек".

37-летняя американская актриса и модель Меган Фокс заступилась за своих детей. В своем Instagram-аккаунте она опубликовала скриншот твита политика Робби Старбака, в котором он раскритиковал звезду из-за одежды ее детей.

Ранее на этой неделе политик, баллотировавшийся в Конгресс США в 2022 году, осудил Фокс и ее троих детей, которых она делит с бывшим мужем Брайаном Остином Грином, написав в своем Twitter-аккаунте, что актриса "заставляла" детей носить "девчачью одежду".

В ответ звезда назвала 34-летнего Старбака "охотником за влиянием" и раскритиковала его за "использование гендерной идентичности моего ребенка, чтобы привлечь внимание в своей политической кампании".

"Привет, @robbystarbuck, я действительно не хочу уделять тебе такое внимание, потому что ты явно гонишься за влиянием, но позволь мне кое-чему тебя научить, — написала Меган. — Независимо от того, насколько отчаянным ты можешь быть в любой момент времени, чтобы приобрести богатство, влияние, успех или известность — никогда не используй детей в качестве рычага или социальной валюты. Особенно под злонамеренным и ошибочным предлогом".

Звезда "Трансформеров", которая встречается с музыкантом Machine Gun Kelly, добавила: "Использование гендерной идентичности моего ребенка для привлечения внимания к твоей политической кампании поставило тебя на неправильную сторону вселенной".

Затем она отметила, что ее "сожгли на костре такие неуверенные в себе, самовлюбленные, импотенты, маленькие человечки, как ты", заявив: "И все же я все еще здесь".

Фокс завершила свой красноречивый ответ политику предупреждением, написав: "Ты трахаешься не с той ведьмой".

В своем оригинальном твите Старбак поделился фотографией троих сыновей Фокс — 10-летнего Ноа, 9-летнего Бодхи и 6-летнего Джорни — и написал: "Это сыновья Меган Фокс. Раньше мы жили в одном закрытом поселке, и наши дети играли в парке".

Утверждая, что он "видел, как у двоих из них случился полный срыв, говоря, что их мама заставила их носить одежду для девочек, а их няня пыталась утешить детей", Старбак добавил: "Это чистое жестокое обращение с детьми. Молитесь за них".

Также Фокус писал, что Илон Маск публично потролил Меган Фокс.