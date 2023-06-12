Календарь красоты на вторую половину июня 2023 года: когда лучше делать разные процедуры

Процедуры, связанные со внешностью, важно делать в благоприятные для этого дни, чтобы результат и продолжительность эффекта порадовали. Этот календарь поможет вам спланировать все в благоприятные дни.

Лунный календарь процедур красоты на вторую половину июня 2023 года:

Стрижки и окрашивания волос: 15, 19-22, 24, 27, 29 июня

Маникюр и педикюр: 15, 22, 24 июня

Похудение: 19-30 июня

Удаление пигментных пятен, бородавок: 15, 22, 24 июня

Эпиляция и депиляция: 19, 26 июня

Массаж и процедуры от целлюлита: 19, 26-28 июня

Хирургические операции: 20-30 июня

Удаление зубов: 6-17 июня

Лечение зубов: 20-30 июня

Также астрологи подчеркивают, что в период молодой Луны (18 июня) важно позаботится о своем питании и разгрузке организма, а если будут проблемы со сном — принимайте теплые травяные ванны.

Источник: https://www.youtube.com/@AngelaPearl