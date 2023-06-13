Билли Айлиш показала татуировку на груди на редком фото в бикини

Поклонники Билли Айлиш счастливы как никогда, увидев этот редкий снимок.

21-летняя американская певица Билли Айлиш продемонстрировала татуировку в пикантном месте. Фотографией знаменитости в купальнике поделилась ее приятельница Аннабель Циммер в своем Instagram-аккаунте.

На редком снимке лауреатка семи премий "Грэмми" грелась на солнце в ярком купальнике Miaou и солнцезащитных очках Versace. Кадр также знаменует собой первый раз, когда Айлиш показала татуировку своей фамилии на груди. Однажды певица поклялась фанатам "никогда не показывать" эту надпись.

Билли Айлиш Фото: Instagram @annabelzimmer

В 2021 году журнал Rolling Stone сообщил, что фамилия Айлиш была набита "витиеватым готическим шрифтом" на следующий день после вручения премии "Грэмми" 2020 года, где она получила пять наград, включая "Альбом года", "Песня года", "Запись года" и "Лучшая песня".

"У меня есть одна (татуировка — ред.), на которой написано "Айлиш". Да, я люблю себя", — объяснила звезда сцены во время своего ежегодного видео Vanity Fair "Same Interview".

У Билли есть несколько других татуировок, в том числе несколько "фей-ангелов-хранителей" на левом запястье и руке, а также большой дракон на правом бедре.

Ранее Фокус писал, что Билли Айлиш рассталась со своим бойфрендом Джесси Резерфордом.