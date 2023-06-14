Прощание в Миланском соборе и скандалы. Как пройдут похороны Сильвио Берлускони

Сегодня состоится прощание с бывшим итальянским премьер-министром. И один из первых венков был от сайта обзоров эскорт-услуг.

Сегодня в 15.00 состоится прощание с Сильвио Берлускони, скандальным итальянским политиком, который скончался в 86 лет от осложнений, вызванных лейкемией. Похороны организованы с размахом. Отпевание состоится в знаменитом Миланском соборе, возле которого уже собрались сотни людей. Об этом пишет Rai News.

Прощание проведет архиепископ Дельпини, будут присутствовать президент Италии Серджо Маттарелла и премьер-министр Джорджия Мелони.

Известно, что на похороны приехали глава Ирака, эмир Катара, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и два капитана-регента Сан-Марино. А вот большого друга Берлускони Владимира Путина на прощании не будет. Будут присутствовать представители правительств Армении, Нидерландов, Сербии и специальный представитель премьер-министра Японии Фумио Кисида. Также будет 47 послов и семь поверенных в делах.

Интересно, но на похоронах встретятся бывшая супруга Берлускони Вероника Ларио и его последняя возлюбленная Марта Фаскина. Хоть женщины и не ладят. Марту недолюбливают и пятеро детей бывшего премьер-министра. Они воспротивились, когда он хотел на ней жениться, так что свадьба состоялась без официального подтверждения, а пять миллиардов состояния Берлускони остались в семье.

Не исключено, что во время похорон будут стычки, так как уже сейчас атмосфера накаляется, ведь на площади Пьяцца дель Дуомо перед Миланским собором собираются не только поклонники Берлускони, но и те, кому он не нравился. Уже прибыли ультрас ФК "Милан", которым владел Сильвио.

Поклонники Берлускони у Миланского собора Фото: rainews.it

На похороны аккредитовались более 700 журналистов со всего мира. В самом соборе соберется более двух тысяч человек, на площади, где установлены экраны для трансляций – ожидается более 10 тысяч.

Венки у Миланского собора Фото: rainews.it

Сейчас гроб с телом Берлускони находится в Аркоре, на его вилле Сан-Мартино. И там тоже собралась толпа его поклонников, а букеты цветов уже полностью покрыли всю лужайку.

Впрочем, не обошлось без скандалов. Один из первых венков был от сайта онлайн-обзоров эскорт-услуг "Escort Advisor". Через несколько минут венок был убран службой безопасности под аплодисменты присутствующих.

Роберта Метсола, президент Европарламента, уже заявила, что Берлускони "не будет забыт, он был великим европейцем". И подчеркнула, что "мы будем помнить его щедрость и харизму. Он был человеком, который оставил свой след: сегодня это день национального траура в Италии, но и в европейских офисах, и в парламенте флаги приспущены", — заявила Метсола.

Похороны Берлускони пройдут в Милане

А политические эксперты не исключают, что его партию Forza Italia теперь ждет раскол.

Напомним, ранее Фокус писал о том, чем, кроме политической деятельности, прославился Сильвио Берлускони. Известно, что он любил шумные вечеринки, а также устраивать своих многочисленных пассий на политические должности. И в Европарламент в том числе.